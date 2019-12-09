"На самом деле я не такой": главный тренер "Шахтера" рассказал о своем прозвище

Главный тренер "Шахтера" Луиш Каштру перед матчем с "Аталантой", от которого зависит выход дончан в 1/8 Лиги чемпионов, рассказал о малоизвестных страницах своего прошлого, а также о прозвище, которому он на самом деле не соответствует. Ранее Паулу Фонсека поведал, почему не забрал Тайсона в "Рому".

"Мой отец был военным, поэтому мы часто переезжали, – говорит Луиш Каштру. – Затем я рос в регионе, где приходилось бороться с природой за каждый клочок земли. Там бывают очень низкие температуры, и в целом жизнь не отличается изобилием. Это заставляет с уважением относиться ко многим вещам и к людям, которые прилагают большие усилия, чтобы чего-то добиться. Также на меня повлияла учеба в университете Коимбры. Я изучал физику. Мне нравилось, хоть и не скажу, что я был в этом хорош"

Луиш Каштру / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

"Родители хотели, чтобы я получал образование, но я больше хотел играть в футбол и покинул университет при первой же возможности. Сейчас меня иногда называют Профессором, но на самом деле я не такой. Тем не менее, именно там я понял, насколько важно учиться, – продолжает Луиш Каштру. – Сегодня как тренер я должен становиться лучше каждый день. Вокруг нас много информации, и мы должны превращать ее в знания. Информация ничего не значит. Знания – вот что важно в нашей работе"

"Правила и дисциплина на поле и на тренировках – фундаментальная вещь для меня. На поле должен быть порядок. Но при этом я не хочу выставлять стены вокруг моих игроков, мешая им проявлять свои таланты. В прошлом бывало, что мои идеи ограничивали свободу некоторых одаренных игроков, которые из-за этого не могли полностью раскрыться. Сейчас я хочу, чтобы наш стиль игры способствовал развитию и самовыражению футболистов. И, конечно, мне важно, чтобы команда показывала эстетический футбол", – рассказал о своей философии главный тренер "Шахтера" Луиш Каштру

Тете и Луиш Каштру / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

Отметим, что если в национальном первенстве "Шахтер" уже практически обеспечил себе чемпионство, то для решения турнирной задачи в еврокубках дончанам еще нужно хорошенько постараться. "Горнякам" надо обыгрывать 11 декабря "Аталанту", чтобы гарантированно выйти в 1/8 финала Лиги чемпионов.

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Накануне своими мыслями о поединке "Шахтер" – "Аталанта" поделился Алексей Белик. "Нужно играть в такой же футбол, как в Манчестере", – заявил бывший форвард "горняков".