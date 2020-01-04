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На самый популярный клуб мира в соцсетях подписано почти в два раза меньше, чем на Роналду

4 января, 11:13

Мадридский гранд опережает своего принципиального соперника из Каталонии на 10 миллионов

/ Фото: Официальный сайт ФК "Реал" Мадрид

Специализированное агентство Sporting Intelligence составило рейтинг из 30 клубов, у которых больше последователей в социальных сетях по всему миру. Учитывались данные из Facebook, Instagram и Twitter.

Лидирует в списке "Реал" с общим количеством 223 миллионов подписчиков. На втором месте значится "Барселона" – 213 миллионов. Замыкает первую тройку, "Манчестер Юнайтед", у которого почти 126 миллионов подписчиков. Интересно, что у самого популярного футболиста Криштиану Роналду только в Instagram 196 миллионов подписчиков (еще 81 млн в Twitter и 123 млн в Facebook).

Ране мы писали, что Криштиану Роналду больше всех среди футболистов заработал в Instagram в 2019 году. В первую тройку входит завершивший карьеру в 2013 году Дэвид Бекхэм.

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Топ-10 списка клубов с наибольшим количеством подписчиков в социальных сетях:

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  • 1. "Реал" – 223,8 миллионов подписчиков
  • 2. "Барселона" – 213,6 млн
  • 3. "Манчестер Юнайтед" – 125,9 млн
  • 4. "Челси" – 81 млн
  • 5. "Ювентус" – 80,9 млн
  • 6. "Бавария" – 73,3 млн
  • 7. "ПСЖ" – 71 млн
  • 8. "Ливерпуль" – 69,1 млн
  • 9. "Арсенал" – 69 млн
  • 10. "Манчестер Сити" – 61,4 млн

Напомним, что суперсэйв украинца Андрея Лунина вошел в десятку лучших в чемпионате Испании в 2019 году. Наш молодой вратарь сборной занял седьмое место своим мини-подвигом в составе "Леганеса".

Смотрите обзор матча Украина – Нигерия, в котором играл Андрей Лунин:

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чемпионат Испании Реал Мадрид Криштиану Роналду

Источник: Sportbox

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