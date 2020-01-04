На самый популярный клуб мира в соцсетях подписано почти в два раза меньше, чем на Роналду

Специализированное агентство Sporting Intelligence составило рейтинг из 30 клубов, у которых больше последователей в социальных сетях по всему миру. Учитывались данные из Facebook, Instagram и Twitter.
Лидирует в списке "Реал" с общим количеством 223 миллионов подписчиков. На втором месте значится "Барселона" – 213 миллионов. Замыкает первую тройку, "Манчестер Юнайтед", у которого почти 126 миллионов подписчиков. Интересно, что у самого популярного футболиста Криштиану Роналду только в Instagram 196 миллионов подписчиков (еще 81 млн в Twitter и 123 млн в Facebook).
Ране мы писали, что Криштиану Роналду больше всех среди футболистов заработал в Instagram в 2019 году. В первую тройку входит завершивший карьеру в 2013 году Дэвид Бекхэм.
Топ-10 списка клубов с наибольшим количеством подписчиков в социальных сетях:
- 1. "Реал" – 223,8 миллионов подписчиков
- 2. "Барселона" – 213,6 млн
- 3. "Манчестер Юнайтед" – 125,9 млн
- 4. "Челси" – 81 млн
- 5. "Ювентус" – 80,9 млн
- 6. "Бавария" – 73,3 млн
- 7. "ПСЖ" – 71 млн
- 8. "Ливерпуль" – 69,1 млн
- 9. "Арсенал" – 69 млн
- 10. "Манчестер Сити" – 61,4 млн
Напомним, что суперсэйв украинца Андрея Лунина вошел в десятку лучших в чемпионате Испании в 2019 году. Наш молодой вратарь сборной занял седьмое место своим мини-подвигом в составе "Леганеса".
Смотрите обзор матча Украина – Нигерия, в котором играл Андрей Лунин:
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