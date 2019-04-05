На Сицилии футболиста похитили прямо во время матча
55-летний игрок инсценировал похищение в своем последнем матче в карьере
Невероятный случай произошел в любительском чемпионате Сицилии. Во втором тайме матча между "Виагранде" и "Неброди" на поле приземлился вертолет, из которого выскочили бравые ребятки в балаклавах. Эти люди схватили 55-летнего игрока "Виагранде" Игнацио Барбагалло, заломали ему руки, посадили в вертолет и улетели, пишет Fox Sports Italy.
Болельщики и игроки испугались и удивились, но вскоре выяснилось, что это был розыгрыш. Шутник Барбагалло инсценировал похищение в своем последнем матче в карьере.
Шутка по-сицилийски обошлась Игнацио штрафом в 200 евро и дисквалификацией до 31 мая 2019 года. Также Игнацио грозят дополнительные санкции от властей – он не согласовал посадку вертолета в людном месте.
Ранее мы писали, что фанат выкопал череп деда, чтобы вместе отпраздновать чемпионство команды экс-игрока "Металлиста". Габриэль Аранда вместе с покойным родственником отпраздновал победу "Расинга" в чемпионате Аргентины.
Ранее мы писали, что фанаты кричали "просто умри", пока медики пытались спасти болельщика после сердечного приступа. Вопиющий случай произошел в Италии. 45-летний мужчина скончался на трибунах, а поведение фанатов вызвало возмущение в сети.
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