На Сицилии футболиста похитили прямо во время матча

55-летний игрок инсценировал похищение в своем последнем матче в карьере

Фото: AFP

На Сицилии футболиста похитили прямо во время матча //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/55a/e6b/5c655ae6b728e.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/55a/e6b/5c655ae6b728e.jpg 2019-04-05T11:08:36+03:00 Футбол 55-летний игрок инсценировал похищение в своем последнем матче в карьере

Невероятный случай произошел в любительском чемпионате Сицилии. Во втором тайме матча между "Виагранде" и "Неброди" на поле приземлился вертолет, из которого выскочили бравые ребятки в балаклавах. Эти люди схватили 55-летнего игрока "Виагранде" Игнацио Барбагалло, заломали ему руки, посадили в вертолет и улетели, пишет Fox Sports Italy.

Болельщики и игроки испугались и удивились, но вскоре выяснилось, что это был розыгрыш. Шутник Барбагалло инсценировал похищение в своем последнем матче в карьере.

Шутка по-сицилийски обошлась Игнацио штрафом в 200 евро и дисквалификацией до 31 мая 2019 года. Также Игнацио грозят дополнительные санкции от властей – он не согласовал посадку вертолета в людном месте.

Ранее мы писали, что фанат выкопал череп деда, чтобы вместе отпраздновать чемпионство команды экс-игрока "Металлиста". Габриэль Аранда вместе с покойным родственником отпраздновал победу "Расинга" в чемпионате Аргентины.

Ранее мы писали, что фанаты кричали "просто умри", пока медики пытались спасти болельщика после сердечного приступа. Вопиющий случай произошел в Италии. 45-летний мужчина скончался на трибунах, а поведение фанатов вызвало возмущение в сети.

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