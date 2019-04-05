Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
27,02
30,32
УКР
Главная Больше  Новости спорта Больше  Новости футбола

На Сицилии футболиста похитили прямо во время матча

Сегодня, 11:08

55-летний игрок инсценировал похищение в своем последнем матче в карьере

Фото: AFP
На Сицилии футболиста похитили прямо во время матча //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/55a/e6b/5c655ae6b728e.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/55a/e6b/5c655ae6b728e.jpg Футбол 55-летний игрок инсценировал похищение в своем последнем матче в карьере

Невероятный случай произошел в любительском чемпионате Сицилии. Во втором тайме матча между "Виагранде" и "Неброди" на поле приземлился вертолет, из которого выскочили бравые ребятки в балаклавах. Эти люди схватили 55-летнего игрока "Виагранде" Игнацио Барбагалло, заломали ему руки, посадили в вертолет и улетели, пишет Fox Sports Italy.

Болельщики и игроки испугались и удивились, но вскоре выяснилось, что это был розыгрыш. Шутник Барбагалло инсценировал похищение в своем последнем матче в карьере.

Шутка по-сицилийски обошлась Игнацио штрафом в 200 евро и дисквалификацией до 31 мая 2019 года. Также Игнацио грозят дополнительные санкции от властей – он не согласовал посадку вертолета в людном месте.

Ранее мы писали, что фанат выкопал череп деда, чтобы вместе отпраздновать чемпионство команды экс-игрока "Металлиста". Габриэль Аранда вместе с покойным родственником отпраздновал победу "Расинга" в чемпионате Аргентины.

Ранее мы писали, что фанаты кричали "просто умри", пока медики пытались спасти болельщика после сердечного приступа. Вопиющий случай произошел в Италии. 45-летний мужчина скончался на трибунах, а поведение фанатов вызвало возмущение в сети.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram, Instagram

Тег футбол, футболист

Вы сейчас просматриваете новость " На Сицилии футболиста похитили прямо во время матча". Другие Новости футбола смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Eurosport

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

"Юве" без Роналду победил команду Срны: результаты и расписание 30-го тура чемпионата Италии

Вчера, 23:55

Все о матчах Серии А: календарь, результаты, трансляции и турнирная таблица

Легенда "Барселоны" Хави стал чемпионом Катара

Вчера, 22:57

Испанский ветеран добавил в свою коллекцию еще один трофей

"Атлетико" бьет "Жирону", "Валенсия" обыгрывает "Реал": все о 30-м туре чемпионата Испании

Вчера, 22:23

Расписание, результаты и турнирная таблица испанской Ла Лиги

Крупнейший налоговый скандал в истории футбола: Роналду проиграл суд немецкому журналу

Вчера, 20:20

Португалец требовал, чтобы издание удалило материал о нем

Летом "Манчестер Юнайтед" собираются покинуть шесть футболистов

Вчера, 14:55

В трансферное окно английский клуб может существенно обновить состав

Сборная Украины поднялась на три позиции в рейтинге ФИФА

Вчера, 11:38

Лучшей командой планеты остается национальная сборная Бельгии

В Украине готовят "Кровную месть"

Снова в моде: почему стоит повесить ковер на стену

​Какую кровь предпочитают комары?

"Научила меня любить": Узелков сделал трогательное признание

Уберите это немедленно! 9 самых ненужных вещей на кухне

10 культовых фильмов, расширяющих сознание

Топ-5: страшно красивые знаменитости (фото)

Как сейчас выглядит и где живет Анна Курникова?

Известный нардеп впервые стала мамой

«Запрещаю Тимошенко использовать имя мужа» – вдова Рыбака
Загрузка...

Попытка подкупа "Зари": Игроки оказались умнее, чем о них думали

Вчера, 09:21

Футболистам луганского клуба обещали 10 тысяч долларов за проигрыш "Динамо" с нужным счетом

"Ты оскорбил 1,5 миллиарда мусульман": Макгрегора предупредили, что он "попал"

3 апреля, 15:42

Менеджер Нурмагомедова ответил ирландцу, сравнившему супругу российского бойца с полотенцем

"Забили на медосмотр": 3,5 млн евро, которые "Динамо" отдало за Соля, могут оказаться пущенными на ветер

3 апреля, 14:42

Испанец проговорился, что подписал контракт с киевлянами, имея серьезные проблемы с плечом

"Люблю тебя больше, чем подругу": жена экс-динамовца сделала признание оголившейся Ирине Морозюк

3 апреля, 11:27

Самая эпатажная девушка украинского футбола показала себя под струей воды в душевой кабинке

Жена-россиянка родила лучшему украинскому теннисисту козака Алекса

3 апреля, 09:03

Сергей Стаховский стал многодетным отцом. У него одна дочка и теперь уже двое сыновей

Как стирать пуховик в стиральной машине

Рекорд: клип белорусов пробил планку в 100 милл. просмотров

Как украинцев обманывают на карточных расчетах