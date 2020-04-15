"На стадион никого не загоняют": министр отреагировал на страхи Милевского по поводу коронавируса

Беларусь намерена и дальше играть в футбол - несмотря на 33 летальных случая и опасения Мили

Министр спорта и туризма Беларуси Сергей Ковальчук заявил, что, несмотря на пандемию коронавируса, все еще не нет предпосылок для приостановки национального чемпионата по футболу – единственного во всей Европе, где команды продолжают сейчас играть. Накануне выступающий в брестском "Динамо" Милевский заявил, что ему страшновато ехать в Витебск на матч 18 апреля из-за вспышки коронавируса в этом городе.

"Каждый день отслеживаем складывающуюся в стране ситуацию. Если у кого-то складывается впечатление, что мы не мониторим ситуацию, то они глубоко заблуждаются. Четко выполняем рекомендации Минздрава. На каждом спортивном объекте проводится комплекс мероприятий. Он носит рекомендательный характер. Хочу обратиться к болельщикам: выполняйте эти рекомендации! Если ситуация будет ухудшаться, а на сегодня предпосылок нет, то будут более жесткие меры по приостановке чемпионата. Сегодня такой необходимости нет", – заявил министр спорта Беларуси Сергей Ковальчук

Артем Милевский / Фото: Instagram

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"Чемпионат интересный, люди смотрят. Футбол – вид спорта номер один. Нет оснований закрывать высшую лигу. Количество зрителей на стадионе уменьшилось. Все в шахматном порядке сидят. Проводят дезинфекцию рук. Главное, чтобы каждый гражданин правильно оценивал складывающуюся ситуацию. Никто никого на стадион не загоняет", – добавил министр спорта Беларуси

Отметим, что, по последним данным, в Беларуси зафиксирован 3 281 случай заражения коронавирусом. Из них 33 оказались летальными.

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