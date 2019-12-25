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На тренера, которого выгнали из "Арсенала", нацелился российский миллиардер

25 декабря, 20:40

Экс-наставник лондонских "канониров" Унаи Эмери может стать новым коучем "Монако"

Унаи Эмери

Унаи Эмери / Фото: Reuters

Испанский тренер Унаи Эмери, которого недавно уволили с поста главного тренера лондонского "Арсенала", может трудоустроиться в "Монако", которым владеет российский миллиардер Дмитрий Рыболовлев.

По данным ресурса Le10sport, монегаски рассматривают кандидатуру Унаи Эмери в качестве возможной замены нынешнего наставника Леонарду Жардима. Пока что "Монако" не вел переговоров с баском, но экс-коуч "Арсенала" – один из приоритетных вариантов наряду с Марселино Гарсией Торалем и Лораном Бланом.

Унаи Эмери

Унаи Эмери / Фото: Reuters

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Отметим, что "Монако", набрав 28 очков, занимает седьмое место в турнирной таблице чемпионата Франции. Отставание монегасков от зоны Лиги чемпионов составляет пять очков.

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Ранее мы рассказывали о том, как Эмери страдал в "Арсенале". "В момент неудачи первый удар приходится по тренеру. Окружавшие мне постоянно говорили: "Мы видим, что ты страдаешь". Я даже не спорил. Увольнение? Считаю, мы могли бы изменить ситуацию, но в то же время отлично понимаю людей наверху, которым нужно брать на себя ответственность и принимать решения", – рассказал оказавшийся безработным испанец.

Смотрите, как "Арсенал" с Эмери проиграл в финале Лиги Европы

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чемпионат Франции Арсенал Лондон Унаи Эмери Монако

Источник: Сегодня|Спорт

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