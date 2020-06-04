"На трибуны уже пускают болельщиков, но не всех": украинский футболист – о чемпионате Чехии

Ахмед Алибеков выступает на правах аренды за "Слован" из Либерца, а принадлежит "Динамо"

Одним из национальных чемпионатов по футболу, которые возобновились в Европе, является чешская Первая лига. После вынужденной паузы из-за коронавируса три победы одержал "Слован" из Либерца, за который выступают украинцы Тарас Качараба и Ахмед Алибеков. Оказывается, в Чехии уже разрешили зрителям посещать футбольные матчи, о чем рассказал Алибеков. К слову, в прошлом году "Динамо" отдало полузащитника в аренду в чешский клуб после победы в Суперкубке.

22-летний полузащитник оборонительного плана Алибеков выступает в "Словане" на правах аренды. Его команда поднялась на третье место, обыграв в предыдущем туре прямого конкурента в борьбе за "бронзу" – "Яблонец". Уроженец Запорожья поделился впечатлениями от возобновления игр:

"В матче с "Яблонцем" я вышел на замену – и мы сразу забили, можно сказать, поучаствовал в голевой атаке. В целом у нас в самой команде уже все как обычно, так как мы периодически проходим тестирование на коронавирус. На игры все ездим в одном автобусе. Правда, на самих матчах еще придерживаемся дистанционных и социальных правил. На стадионах уже разрешено присутствие болельщиков, однако пока что не более 300. Но все равно это не может не радовать, ведь так намного лучше, чем при пустых трибунах".

Также за "Слован" выступает 24-летний защитник Тарас Качараба – уроженец Львовщины, который в прошлом году перебрался в Либерец из "Шахтера".

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Ранее Алибеков забивал за "Динамо" в ворота чешской "Спарты" в контрольном матче.

Смотрите, как Ахмед забивал за молодежную сборную Украины осенью 2019 года

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