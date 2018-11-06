На Туманный Альбион "Шахтер" вылетел в туман

Завтра в четвертом туре группового этапа Лиги чемпионов "Манчестер Сити" на своем поле примет донецкий "Шахтер".

Сегодня утром "горняки" взяли курс на Туманный Альбион. В день вылета Киев очень символично накрыл туман – все таки лететь предстояло в Англию, где "задымленные" улицы – вещь привычная и даже традиционная. Марлос летит, правда, в зале ожидания появился одним из последних и вначале без особого энтузиазма, но затем заулыбался в компании бразильских "горняков". Душевная традиция, когда игроки первой команды прежде, чем сесть в зале ожидания приветствуют "молодежку". А Коваленко задержался там дольше остальных.

Матч "Манчестер Сити" – "Шахтер" начнется в 22:00 по киевскому времени. Мы проведем онлайн-трансляцию поединка.













Положение команд в группе после трех туров: