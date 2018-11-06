На Туманный Альбион "Шахтер" вылетел в туман

Сегодня, 09:50

"Горняки" встретятся с "МанСити" в Лиге чемпионов

На Туманный Альбион "Шахтер" вылетел в туман

Завтра в четвертом туре группового этапа Лиги чемпионов "Манчестер Сити" на своем поле примет донецкий "Шахтер". 

Сегодня утром "горняки" взяли курс на Туманный Альбион. В день вылета Киев очень символично накрыл туман – все таки лететь предстояло в Англию, где "задымленные" улицы – вещь привычная и даже традиционная. Марлос летит, правда, в зале ожидания появился одним из последних и вначале без особого энтузиазма, но затем заулыбался в компании бразильских "горняков". Душевная традиция, когда игроки первой команды прежде, чем сесть в зале ожидания приветствуют "молодежку". А Коваленко задержался там дольше остальных.

Матч "Манчестер Сити" – "Шахтер" начнется в 22:00 по киевскому времени. Мы проведем онлайн-трансляцию поединка.

Положение команд в группе после трех туров:

NКомандаИВНПМО
1   МАНЧЕСТЕР СИТИ 3 2 0 1 6-3 6
2   ЛИОН 3 1 2 0 7-6 5
3   ШАХТЕР 3 0 2 1 4-7 2
4   ХОФФЕНХАЙМ 3 0 2 1 6-7 2

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Автор:

Павлова Елена

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