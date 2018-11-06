На Туманный Альбион "Шахтер" вылетел в туман
"Горняки" встретятся с "МанСити" в Лиге чемпионов
Завтра в четвертом туре группового этапа Лиги чемпионов "Манчестер Сити" на своем поле примет донецкий "Шахтер".
Сегодня утром "горняки" взяли курс на Туманный Альбион. В день вылета Киев очень символично накрыл туман – все таки лететь предстояло в Англию, где "задымленные" улицы – вещь привычная и даже традиционная. Марлос летит, правда, в зале ожидания появился одним из последних и вначале без особого энтузиазма, но затем заулыбался в компании бразильских "горняков". Душевная традиция, когда игроки первой команды прежде, чем сесть в зале ожидания приветствуют "молодежку". А Коваленко задержался там дольше остальных.
Матч "Манчестер Сити" – "Шахтер" начнется в 22:00 по киевскому времени. Мы проведем онлайн-трансляцию поединка.
Положение команд в группе после трех туров:
|N
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|О
|1
|МАНЧЕСТЕР СИТИ
|3
|2
|0
|1
|6-3
|6
|2
|ЛИОН
|3
|1
|2
|0
|7-6
|5
|3
|ШАХТЕР
|3
|0
|2
|1
|4-7
|2
|4
|ХОФФЕНХАЙМ
|3
|0
|2
|1
|6-7
|2
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