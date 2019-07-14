На турнире Неймара чемпионку нокаутировали кубком

Курьезный эпизод произошел во время церемонии награждения благотворительного турнира

Неймар с победительницами турнира. Фото: Instagram

На благотворительном турнире нападающего "Пари Сен-Жермен" Неймара футболистка женской команды "Спартак" из Словакии получила сильный удар кубком по лицу во время празднования. Девушки обыграли в финале Японию (2:1) на турнире Instituto Projeto Neymar Jr.

Словацкие футболистки случайно попали трофеем своей одноклубницы, которая пролежала некоторое время после удара на газоне.

13 Лип 2019 р. о 1:43 PDT INSTAGRAM (@433)

Ранее мы писали, что на чествовании чемпионом Италии форвард "Ювентуса" Криштиану Роналду случайно ударил своего сына чемпионским кубком по лицу. А затем он задел трофеем свою невесту Джорджину Родригес. Девушка осталась недовольна этим моментом, но ничего не сказала возлюбленному.

Ранее мы писали, что Криштиану Роналду стал MVP чемпионата Италии. Португальский футболист помог "Ювентусу" завоевать очередные золотые медали. В нынешнем сезоне 34-летний Роналду в 30 матчах Серии А забил 21 мяч (5 – с пенальти), а также отдал восемь результативных передач.

Напомним, что Криштиану Роналду возглавляет рейтинг ТОП-20 самых популярных спортсменов мира в Instagram. К слову, португалец является самым популярным человеком в соцсети, опережая других знаменитостей.

Так Роналду забивет за "Ювентус":

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