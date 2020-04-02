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"На улицах грузовики с трупами": УЕФА обвинили в безответственности за желание продолжить сезон

2 апреля, 14:59

Александр Трикиша

Представитель итальянского клуба считает, что доигрывание текущего сезона только испортит следующий

Президент итальянской "Брешии" Массимо Челлино выступил против того, чтобы нынешний сезон чемпионата Италии был доигран. По его словам, эти планы не могут быть реализованы из-за пандемии коронавируса. Напомним, что вчера в УЕФА назвали срок для окончания чемпионатов. УЕФА попросил доиграть национальные чемпионаты до 3 августа, а значит, нужно возобновить игры в июне.

"Соревнования не могут быть возобновлены по многим причинам, – цитирует La Gazzetta dello Sport Челлино. – Мы должны беречь здоровье людей и сохранить футбольную систему. Мы так только испортим и следующий сезон. Мы сейчас в центре эпидемии, на улицах грузовики с трупами. Если нас заставят играть, я готов увести команду, и пусть нам присуждают поражения. Так мы проявим уважение к умершим людям. А УЕФА высокомерен и безответственен. Он думает только о трофеях и экономических интересах. Если хотите сделать что-то полезное, закупите аппараты искусственной вентиляции легких".

Также о коронавирусе в Лондоне рассказал легенда "Динамо" Сергей Балтача: "Мы шарахаемся от соседей. Соседи шарахаются от нас". Обладатель Кубка Кубков-1986, давно проживающий в Лондоне, рассказал о покупке туалетной бумаги и коронавирусе-2.

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УЕФА чемпионат Италии коронавирус Брешия

Источник: СЭ

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