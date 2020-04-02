"На улицах грузовики с трупами": УЕФА обвинили в безответственности за желание продолжить сезон

Президент итальянской "Брешии" Массимо Челлино выступил против того, чтобы нынешний сезон чемпионата Италии был доигран. По его словам, эти планы не могут быть реализованы из-за пандемии коронавируса. Напомним, что вчера в УЕФА назвали срок для окончания чемпионатов. УЕФА попросил доиграть национальные чемпионаты до 3 августа, а значит, нужно возобновить игры в июне.

"Соревнования не могут быть возобновлены по многим причинам, – цитирует La Gazzetta dello Sport Челлино. – Мы должны беречь здоровье людей и сохранить футбольную систему. Мы так только испортим и следующий сезон. Мы сейчас в центре эпидемии, на улицах грузовики с трупами. Если нас заставят играть, я готов увести команду, и пусть нам присуждают поражения. Так мы проявим уважение к умершим людям. А УЕФА высокомерен и безответственен. Он думает только о трофеях и экономических интересах. Если хотите сделать что-то полезное, закупите аппараты искусственной вентиляции легких".

Также о коронавирусе в Лондоне рассказал легенда "Динамо" Сергей Балтача: "Мы шарахаемся от соседей. Соседи шарахаются от нас". Обладатель Кубка Кубков-1986, давно проживающий в Лондоне, рассказал о покупке туалетной бумаги и коронавирусе-2.

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