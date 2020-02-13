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На уровне Месси и Роналду: "ПСЖ" готовит космическое предложение для Мбаппе

13 февраля, 20:52

Французский клуб пытается удержать своего лидера

Килиан Мбаппе

Килиан Мбаппе / Фото: Reuters

"Пари-Сен-Жермен" попытается удержать своего лидера Килиана Мбаппе космической зарплатой. По информации AS, в клубе планируют предложить французскому форварду новый контракт с зарплатой в 50 миллионов евро в год! Таким образом они хотят убедить игрока не переходить в мадридский "Реал".

Если Мбаппе согласится на новый контракт, то будет зарабатывать на уровне форварда "Барселоны" Лионеля Месси и нападающего "Ювентуса" Криштиану Роналду. Источник также сообщает, что "ПСЖ" намерен удержать футболиста как минимум до ЧМ-2022 в Катаре.

Напомним, что по текущему контракту, который истекает в 2022 году, 21-летний француз ежегодно получает около 15 миллионов евро.

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Кстати, недавно в Париже произошел небольшой скандал: тренер "ПСЖ" у бровки поля применил силу к Мбаппе, чтобы усмирить звезду. Самый дорогой футболист мира обиделся на то, что его заменили. Но Тухель не дал Килиану уйти в раздевалку.

Ранее мы рассказывали, что Мбаппе страдает от своей популярности: игрок "ПСЖ" пожаловался, что не может нормально "лизнуть мороженное".

Смотрите, как забивает Мбаппе

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чемпионат Франции псж Килиан Мбаппе

Источники: Sportbox , Сегодня|Спорт

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