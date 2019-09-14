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На уровне с Коноплянкой: Яремчук подорожал почти в два раза

14 сентября, 09:24

Форвард "Гента" существенно поднялся в цене

Роман Яремчук

Роман Яремчук / Фото: Getty Images

Авторитетный портал Transfermarkt обновил цены на футболистов из разных чемпионатов. Из украинских игроков самый большой рост в цене получил форвард "Гента" Роман Яремчук. Ранее Роман Яремчук сравнил сборную Украины и "Динамо". 

Стоимость Романа выросла с 3,8 миллионов евро до 6,5 миллионов. На текущий момент это его рекордная трансферная стоимость в карьере.

Это позволило Роману обогнать Виктора Коваленко и Виталия Миколенко и войти в ТОП-10 самых дорогих украинских игроков. Он делит 9-10 строчку с новичком "Шахтера" Евгением Коноплянкой.

10 самых дорогих футболистов сборной Украины (версия Transfermarkt)

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Самим дорогим среди украинцев является Александр Зинченко. После голов в ворота Нигерии и Литвы стоимость игрока "Манчестер Сити" возросла до 30 миллионов евро.

Гол Зинченко в ворота Нигерии:

Гол Зинченко в ворота Литвы:

В тренде
Зинченко стал самым дорогим украинским футболистом – официально
Александр Зинченко

В данный момент Яремчук занимает четвертое место по стоимости среди футболистов "Гента" и 22-е - среди игроков чемпионата Бельгии.

Смотрите, как Яремчук забивал в ворота Нигерии:

Напомним, что сборная Украины накануне разгромила на выезде Литву (3:0) и стала на шаг ближе к финальной части Евро-2020. Для выхода на чемпионат Европы команде Шевченко осталось одолеть дома Литву и не проиграть Сербии на выезде 0:5. Все расклады для сборной Украины после победы над Литвой.

Также мы писали, что аналитики назвали неожиданного лучшего игрока матча Литва - Украина. По тактико-техническим показателям звание Man of the Match получил Малиновский. Болельщики с этим не согласны – они отдают предпочтение Марлосу.

Смотрите обзор матча Литва – Украина:

Все подробности в спецтеме Сборная Украины

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Сборная Украины Гент Бельгия Роман Яремчук

Источник: Transfer Market Web

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