На вечеринке в честь жены капитана "Динамо" гостей развлекала травести-дива

Капитан киевского "Динамо" Сергей Сидорчук после победы в Суперкубке над "Шахтером" 3:1 отправился на празднование дня рождения своей жены Анны. Вечеринка проходила в одном из ресторанов столицы, среди гостей были замечены супруги других футболистов, а развлекала гостей, как сообщает Xsport, известная травести-дива Монро (настоящее имя – Александр Петрович Федяев).

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Отметим, что капитан "Динамо" был в отличном настроении на празднике не только из-за результата матча с "Шахтером". Напомним, именно Сидорчук был признан лучшим игроком Суперкубка-2020.

Реклама Сергей Сидорчук и его жена Анна / Фото: Instagram

Интересно, что ранее Сергей Сидорчук сделал трогательный пост у себя в Instagram по случаю юбилея жены. "30 лет – полет нормальный! С Днем Рождения, любовь моя!" – написал капитан "Динамо".

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Отметим, что капитан "Динамо" Сергей Сидорчук и его жена Анна воспитывают троих детей – 5-летнюю дочку Киру и 3-летних двойняшек – Никиту и Николь. Поженились они в декабре 2014-го в родном для них Запорожье после того, как полузащитник "Динамо" сделал девушке предложение руки и сердца на Доминикане.

Смотрите, как Сидорчук помог "Динамо" выиграть Суперкубок

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