На вратаря "Манчестер Юнайтед" нашелся неожиданный покупатель

Французский клуб готов заплатить за испанца 60 миллионов евро

Давид Де Хеа. Фото: AFP

"ПСЖ" рассматривает вариант приобретения летом вратаря "Манчестер Юнайтед" Давида де Хеа. Как утверждает The Sun, парижане готовы выложить за него 60 миллионов евро. В нынешнем сезоне ворота "ПСЖ" попеременно защищали Альфонсо Ареола и 41-летний Джанлуиджи Буффон. Ранее в СМИ появилась информация, что последний может летом завершить карьеру и перейти на управляющую должность в свой бывший клуб "Ювентус".

В нынешнем сезоне Де Хеа сыграл все 35 матчей чемпионата Англии без замен. Он выступает в "МЮ" с 2011 года.

Ранее в СМИ появилась информация, что лидеры "МЮ", и Де Хеа в том числе, намерены покинуть команду, если клуб останется без Лиги чемпионов. Сейчас команда Уле-Гуннара Сульшера занимает шестое место в турнирной таблице Премьер-лиги.

Напомним, что вратарь "МЮ" потребовал увеличить ему зарплату до 29 миллионов в год. Сейчас испанский голкипер зарабатывает более чем в два раза меньше.

Также сообщалось, что "ПСЖ" продлит карьеру Буффона до 43 лет. Французский клуб предлагает ветерану новый контракт. Буффон перешел в "ПСЖ" минувшим летом на правах свободного агента.

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