На вратаря "Манчестер Юнайтед" нашелся неожиданный покупатель
Французский клуб готов заплатить за испанца 60 миллионов евро
"ПСЖ" рассматривает вариант приобретения летом вратаря "Манчестер Юнайтед" Давида де Хеа. Как утверждает The Sun, парижане готовы выложить за него 60 миллионов евро. В нынешнем сезоне ворота "ПСЖ" попеременно защищали Альфонсо Ареола и 41-летний Джанлуиджи Буффон. Ранее в СМИ появилась информация, что последний может летом завершить карьеру и перейти на управляющую должность в свой бывший клуб "Ювентус".
В нынешнем сезоне Де Хеа сыграл все 35 матчей чемпионата Англии без замен. Он выступает в "МЮ" с 2011 года.
Ранее в СМИ появилась информация, что лидеры "МЮ", и Де Хеа в том числе, намерены покинуть команду, если клуб останется без Лиги чемпионов. Сейчас команда Уле-Гуннара Сульшера занимает шестое место в турнирной таблице Премьер-лиги.
Напомним, что вратарь "МЮ" потребовал увеличить ему зарплату до 29 миллионов в год. Сейчас испанский голкипер зарабатывает более чем в два раза меньше.
Также сообщалось, что "ПСЖ" продлит карьеру Буффона до 43 лет. Французский клуб предлагает ветерану новый контракт. Буффон перешел в "ПСЖ" минувшим летом на правах свободного агента.
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