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На заметку Пятову: перед матчем с Украиной раззабивался рекордсмен сборной Люксембурга

Сегодня, 13:45

Соперник сборной Украины по Евро-2022 с трудом обыграл команду второго бельгийского дивизиона

Сборная Люксембурга. Фото flf.lu
Сборная Люксембурга. Фото flf.lu.
На заметку Пятову: перед матчем с Украиной раззабивался рекордсмен сборной Люксембурга //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/225/f69/5c9225f69b4ed.png //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/225/f69/5c9225f69b4ed.png Футбол Соперник сборной Украины по Евро-2022 с трудом обыграл команду второго бельгийского дивизиона

Сборная Люксембурга в рамках подготовки к матчу отборочного турнира к Евро-2020 против Украины 25 марта провела спарринг с клубом второго бельгийского дивизиона "Сент-Жиллуаз". Игра состоялась в люксембургском городке Биссени и завершилась победой будущего соперника команды Андрея Шевченко со счетом 2:1.

Дублем у сборной Люксембурга отличился 19-летний полузащитник клуба "Мец" Венсан Тилль. Интересно, что ровно три года назад этот парень дебютировал в сборной Люксембурга в поединке против Боснии и Герцеговины, став самым молодым футболистом в ее истории. Венсан – потомственный футболист. Его отец Серж Тилль защищал цвета сборной Люксембурга в 1990-х, а его брат Оливье Тилль из "Уфы" играет вместе с Венсаном за сборную сейчас.

Как сообщалось ранее, подросток, выживший Андрея Ярмоленко из Германии, поиздевался над вратарем сборной Англии во время тренировки.

Также сообщалось, что появилось видео первой тренировки Жуниора Мораеса под руководством Андрея Шевченко в сборной Украины – форвард побывал в роли "собачки" и не встретил никакой вражды со стороны динамовцев.

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Тег Сборная Украины, Евро-2020, сборная Люксембурга

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Сегодня|Спорт

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