На зло статистике: хозяева наконец-то выиграли в чемпионате Германии

"Фрайбург" с минимальным счетом обыграл "Боруссию" из Менхенгладбаха в стартовом матче 30-го тура чемпионата Германии. Единственный гол на 58-й минуте встречи забил нападающий Нильс Петерсен.
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"Фрайбург" пошел против статистики, согласно которой после возобновления сезона в Германии хозяева поля в большинстве случаев проигрывают гостях. Причиной такой явления назвали отсутствие зрителей на стадионе, что оставляет команду без поддержки родных трибун. В предыдущих десяти матчах хозяева поля выиграли только трижды, а теперь свою лепту в статистику хозяев поля внес и "Фрайбург".
"Фрайбург" – "Боруссия" М – 1:0
Гол: Петерсен (58)
"Фрайбург": Шволов, Гюнтер, Кюблер (Шмид, 58), Линхарт, Хайнц, Грифо, Хефлер, Шаллаи (Петерсен, 57), Кох, Хелер, Вальдшмидт (Хаберер, 83).
"Боруссия" М: Зоммер, Бенсебайни, Лайнер, Эльведи (Траоре, 82), Гинтер, Нойхаус, Хофманн (Бенеш, 81), Херрманн (Вендт, 72), Плеа, Тюрам, Штиндль (Раффаэл, 82).
Предупреждения: Вальдшмидт (16), Плеа (22), Кюблер (26), Кох (40), Лайнер (45), Хефлер (85).
Удаление: Плеа (67).
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