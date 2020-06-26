Начинаем и заканчиваем "Крестоносцами": утвержденный календарь сборной Украины в Лиге Наций

Официальный сайт УЕФА опубликовал утвержденный календарь группового этапа следующего сезона Лиги наций. Как мы уже сообщали, сборная Украины в Лиге Наций попала к Германии, Испании и Швейцарии – почти группа смерти для команды Андрея Шевченко.

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Украины начнет свой путь 3 сентября домашним матчем против Швейцарии, а завершит группу 17 ноября выездным поединком с теми же "Красными крестоносцами". В случае выигрыша своего квартета украинские футболисты поспорят за победу в турнире в июне 2021-го. А если займут в группе последнее место, то опустятся из высшего во второй по силе дивизион Лиги наций.

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Календарь матчей сборной Украины в группе А4

1 тур. 3 сентября

21:45 Украина – Швейцария

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2 тур. 6 сентября

21:45 Испания – Украина

3 тур. 10 октября

21:45 Украина – Германия

4 тур. 13 октября

21:45 Украина – Испания

5 тур. 14 ноября

21:45 Германия – Украина

6 тур. 17 ноября

21:45 Швейцария – Украина

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Сборная Украины / Фото: Twitter

Данный турнир станет отборочным раундом квалификации к чемпионату мира 2022 года. Отбор в плей-офф за выход на ЧМ-2022 через Лигу наций будет проходить по следующим критериям:

Это команды-победители своих групп в Лиге наций.

Это команды, которые заняли с 3-го по 6-е место в отборочной группе (занявшие 1-е место уже прошли квалификацию, а занявшие 2-е место уже участвуют в плей-офф).

Среди оставшихся будут выбраны 2 команды с наибольшим рейтингом Лиги наций УЕФА.

Также мы сообщали, что Украина будет бороться в новой Лиге наций за 10 млн евро призовых. В прошлом розыгрыше "сине-желтые" выступали во втором по силе дивизионе и заработали 3 млн евро – 1,5 млн за участие и 1,5 млн за первое место в группе. А в высшем дивизионе призовые были покруче: 2,25 млн евро за участие и столько же – за выигрыш группы.

Смотрите, как Украина играла в прошлом розыгрыше Лиги Наций

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