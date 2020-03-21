Начинать тренировки в Италии опасно, а президенты клубов Серии А – как музыканты "Титаника"

Президент итальянской ассоциации футболистов заявил, что не все игроки в стране прошли тест на коронавирус

Президент итальянской ассоциации футболистов Дамиано Томмази негативно отреагировал на решение некоторых команд возобновить тренировки – среди них "Наполи", "Лацио" и "Кальяри". Напомним, что в стране официально действует карантин до 3 апреля из-за пандемии коронавируса. Однако из-за высокой смертности зараженных в Италии – 4032 человека – и более 47 000 больных карантин в ближайшее время должны продлить.

Читайте также: Италия собирается выйти после карантина первой: названа дата возобновления чемпионата

"Я надеюсь, что скоро мы сможем вернуться к игре, – цитирует Томмази Football Italia. – Когда мяч снова начнет двигаться, мы выберемся из этого кошмара. Но лучше сказать, что мы не придем в себя до определенной даты, чем указать какой-то день. Кто бы ни думал о пользе тренировок, не знаю, что у них на уме. Тренироваться сейчас, до возобновления чемпионата, не имеет смысла. Это тоже опасно. В Испании есть десятки игроков с положительными тестами, в то время как в Италии, возможно, не все его прошли – футболистов с симптомами больше, чем мы думаем. Мы постоянно находимся в прямом контакте с инфицированными игроками и с нашими медицинскими консультантами". В тренде Официально: все соревнования по футболу в Украине приостановлены на неопределенный срок

Также Дамиано Томмази допустил отмену сезона в Серии А из-за распространения коронавируса: "Конечно. Школы закрыты, некоторые чемпионаты также могут быть отменены. Это стало большой проблемой. Мы плывем в одной лодке, в одинаковой степени чувствуем неопределенность. А президенты клубов Серии А как музыканты "Титаника", которые продолжают играть, когда корабль тонет".

Ранее мы писали, что игрок "Фиорентины" пожертвовал частью своей зарплаты на борьбу с коронавирусом.

Реклама

Все подробности в спецтеме Коронавирус

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама