Начнем в Португалии, закончим в Сербии: опубликован календарь матчей сборной Украины на 2019 год
В этом году подопечные Андрея Шевченко проведут 10 матчей
Официальный сайт Федерации футбола Украины опубликовал календарь матчей сборной Украины в 2019 году. В этом году подопечные Андрея Шевченко проведут восемь отборочных матчей на чемпионат Европы 2020 года. Напомним, кроме Украины в группе В выступают команды Португалии, Сербии, Литвы и Люксембурга. Кстати, выездной матч против Литвы в отборе на Евро-2020 Украина сыграет на 5-тысячном стадионе.
Также национальная команда запланировала два товарищеских матча – первый пройдет 10 сентября, соперник пока уточняется, а во втором 14 ноября Украина встретится с Эстонией.
- 22 марта Португалия – Украина 21:45
- 25 марта Люксембург – Украина 21:45
- 7 июня Украина – Сербия 21:45
- 10 июня Украина – Люксембург 21:45
- 7 сентября Литва - Украина 19:00
- 10 сентября соперник уточняется (ТМ)
- 11 октября Украина – Литва 21:45
- 14 октября Украина – Португалия 21:45
- 14 ноября Украина – Эстония 21:45 (ТМ)
- 17 ноября Сербия – Украина 16:00
Свой первый матч отбора сборная Украины проведет в Лиссабоне против Португалии. Мы уже писали, что Португалия примет Украину в отборе на Евро-2020 на самом вместительном стадионе страны.
Ранее было принято решение о месте проведения матча отборочного турнира Евро-2020 между сборными Украины и Португалии. Поединок квалификационной группы B 14 октября 2019 между сине-желтыми и действующими чемпионами Европы будет принимать НСК "Олимпийский" в столице Украины.
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