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Начнем в Португалии, закончим в Сербии: опубликован календарь матчей сборной Украины на 2019 год

Сегодня, 12:27

В этом году подопечные Андрея Шевченко проведут 10 матчей

Фото: ФФУ
Начнем в Португалии, закончим в Сербии: опубликован календарь матчей сборной Украины на 2019 год //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/cfd/518/5c7cfd5187a93.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/cfd/518/5c7cfd5187a93.jpg Футбол В этом году подопечные Андрея Шевченко проведут 10 матчей

Официальный сайт Федерации футбола Украины опубликовал календарь матчей сборной Украины в 2019 году. В этом году подопечные Андрея Шевченко проведут восемь отборочных матчей на чемпионат Европы 2020 года. Напомним, кроме Украины в группе В выступают команды Португалии, Сербии, Литвы и Люксембурга. Кстати, выездной матч против Литвы в отборе на Евро-2020 Украина сыграет на 5-тысячном стадионе.

Также национальная команда запланировала два товарищеских матча – первый пройдет 10 сентября, соперник пока уточняется, а во втором 14 ноября Украина встретится с Эстонией.

  • 22 марта Португалия – Украина 21:45
  • 25 марта Люксембург – Украина 21:45
  • 7 июня Украина – Сербия 21:45
  • 10 июня Украина – Люксембург 21:45
  • 7 сентября Литва - Украина 19:00
  • 10 сентября соперник уточняется (ТМ)
  • 11 октября Украина – Литва 21:45
  • 14 октября Украина – Португалия 21:45
  • 14 ноября Украина – Эстония 21:45 (ТМ)
  • 17 ноября Сербия – Украина 16:00

Свой первый матч отбора сборная Украины проведет в Лиссабоне против Португалии. Мы уже писали, что Португалия примет Украину в отборе на Евро-2020 на самом вместительном стадионе страны.

Ранее было принято решение о месте проведения матча отборочного турнира Евро-2020 между сборными Украины и Португалии. Поединок квалификационной группы B 14 октября 2019 между сине-желтыми и действующими чемпионами Европы будет принимать НСК "Олимпийский" в столице Украины.

Дети и жена подарили Андрею Шевченко на день рождения торт:

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Тег Сборная Украины, Евро-2020

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Источники:

ФФУ , Сегодня|Спорт

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