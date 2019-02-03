Начнет ли "Манчестер Юнайтед" новую победную серию: где смотреть матч "Лестер" – "МЮ"
Расписание трансляций поединка 25 тура чемпионата Англии по футболу на ТВ и в интернете
В 16:05 по киевскому времени в поединке 25 тура чемпионата Англии по футболу сойдутся "Лестер" и "Манчестер Юнайтед". На данный момент команда Уле-Гуннара Сульшера занимает шестое место в турнирной таблице Премьер-лиги, но в случае победы и при условии потери очков "Арсеналом" команда поднимется на пятую строчку. "Лестер" идет 11-м.
После феноменальной серии из восьми побед под руководством Уле-Гуннара Сульшера после прихода в команду "красные дьяволы" в прошлом туре впервые потеряли очки в 2019 году. Зато теперь футболисты должны еще больше раскрепоститься – на них уже не давит эта рекордная серия.
Где смотреть матч "Лестер" – "Манчестер Юнайтед":
- канал "Футбол 2" в прямом эфире
- oll.tv (в подписке) в прямом эфире
- канал "Футбол 1" в 23:40, повтор
- канал "Футбол 1" 4 февраля в 13:50, повтор
- канал "Футбол 2" 5 февраля в 23:10, повтор
- канал "Футбол 2" 6 февраля в 13:15, повтор
"Лестер" – "Манчестер Юнайтед": прогноз букмекеров. Эксперты считают гостей фаворитами встречи. Так, коэффициент на победу "МЮ" составляет 2.05, тогда как на победу "Лестера" и ничью можно сделать ставку с коэффициентом 3.65.
Позже в воскресенье состоится центральный матч 25 тура Премьер-лиги "Манчестер Сити" – "Арсенал". Команда Гвардиолы может вернуть себе второе место в таблице, а гости в случае успеха поднимутся в "зону Лиги чемпионов". Смотреть "Манчестер Сити" – "Арсенал" можно на канале "Футбол 2" в прямом эфире.
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