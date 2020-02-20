Начудили на ничью: "Дьяволы" Сульшера в Лиге Европы расписали мировую в Бельгии

Непростым получился выезд "Манчестер Юнайтед" в гости к "Брюгге" в первом матче 1/16 финала Лиги Европы. Манкунианцам, которые считались фаворитами встречи, пришлось отыгрываться после достаточно быстрого и курьезного мяча. Ранее мы писали, что фанаты "МЮ" не смогут посещать матчи "Челси" из-за гомофобных кричалок.

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Проблемы английского гранда, который сейчас переживает непростые времена, начались на 15 минуте, когда Симон Миньоле выбил мяч от ворот на чужую половину поля, голкипер МЮ Ромеро зачем-то выбежал из своей штрафной, но перехватить снаряд не успел, а Эммануэль Деннис Бонавентуре взял и перебросил мяч через Серхио.

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Интересно, что сравняли счет англичане также после нелепой ошибки. На 36-й минуте игрок "Брюгге" ввел мяч из-за боковой на Мехеле, но тот пробежал мимо него, а Марсьяль подхватил "утерянную" сферу, убежал на рандеву с Миньоле и спокойно пробил в правый нижний от себя угол – 1:1.

До конца матча как Бонавентуре мог сделать дубль, так и Марсьяль, обострил игру "Красных дьяволов" выход Бруну Фернандеша, но Сульшер выпустил его слишком поздно и встреча так и завершилась – 1:1. Так что через неделю все решится в Манчестере. Ранее мы писали, что сборная Англии рискует остаться без еще одного лидера на Евро-2020.

"Брюгге" – "Манчестер Юнайтед" – 1:1

Голы: Бонавентуре, 15 – Марсьяль, 36

"Брюгге": Миньоле, Баланта (Вормер 47), Коссуну, Дели, Мехеле, К.Мата, Де Куйпер (Схрейверс 73), Ванакен, Ритс, Тау (де Кетелаер 62), Бонавентуре.

"Манчестер Юнайтед": Ромеро, Линделеф, Магуайр, Далот (Фернандеш 81), Шоу, Уильямс, Перейра (Фред 71), Матич, Мата, Марсьяль (Игало 67), Лингард.

Смотрите, как "Манчестер Юнайтед" играл на групповой стадии Лиги Европы

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