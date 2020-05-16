"Надеемся спасти отрасль, в которой работают 55 тысяч": звезда "Боруссии" – о рестарте чемпионата Германии

Ройс считает, что мы немцы до сих пор не победили коронавирус

Полузащитник дортмундской "Боруссии" Марко Ройс поделился своим мнением о возобновлении сезона-2019/2020 в чемпионате Германии. На момент остановки Бундеслиги "черно-желтые" занимали в турнирной таблице второе место, отставая от "Баварии" на четыре очка. И уже сегодня, 16 мая, "Боруссия" проведет домашний поединок с "Шальке".

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"Я не думаю, что мы можем говорить о нормализации ситуации, несмотря на возобновление сезона. Мы надеемся спасти отрасль, в которой работают 55 тысяч человек, но болельщики дома будут знать, что мы до сих пор не победили коронавирус. Сейчас не время расслабляться. Нам нужно прислушиваться к рекомендациям врачей и политиков. Но я буду рад, если футбол внесет немного разнообразия в жизнь людей", — цитирует Ройса El Pais.

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Напомним, чемпионат Германии был приостановлен в марте из-за пандемии COVID-19, но возобновится первым в Европе, если не считать Беларусь, которая не прерывала турнир из коронавируса. Лидером Бундеслиги является "Бавария", которая набрала 55 очков в 25 матчах. А ближайший соперник мюнхенской команды остался без тренера перед возобновлением сезона.

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