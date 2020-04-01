"Надеюсь, девушки им помогут", – тренер "Манчестер Юнайтед" дал игрокам установку на карантин

Многие спортсмены стараются поддерживать форму, несмотря на паузу в соревнованиях, связанную с коронавирусом. Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Уле-Гуннар Сульшер всем своим подопечным раздал программы тренировок и держит с ними связь на расстоянии. Ранее "Манчестер Юнайтед" неожиданно выиграл дерби у "Сити".
При этом норвежский специалист надеется, что члены семей футболистов помогут им готовиться к будущим матчам:
"У всех игроков есть индивидуальные программы и расписанные диеты. Этот период можно использовать для работы над чем-то особенным, специфическим, новыми ролями и задачами. У большинства футболистов есть хорошие домашние условия и приличные придворные садовые участки, так что, надеюсь, их жены и девушки помогут им тренироваться.
С игроками и тренерским штабом мы поддерживаем связь посредством мессенджеров. Конечно, я привык видеть их каждый день часами, поэтому сейчас все по-другому. С другой стороны, мы имеем дело с неизвестностью и планировать что-либо становится трудно, ведь у нас нет стопроцентной информации о том, когда мы начнем полноценные тренировки. Хорошо, что есть технологии, и в этом смысле нам повезло. Мы можем поддерживать связь и видеть друг друга. Мы можем отправлять сообщения и быстро получать ответ, а иногда мы можем использовать старомодный телефонный звонок".
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