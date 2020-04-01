Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 27,63
30,26
  1. Новости спорта
  2. Новости футбола

"Надеюсь, девушки им помогут", – тренер "Манчестер Юнайтед" дал игрокам установку на карантин

1 апреля, 10:30

Вадим Авдасев

Уле-Гуннар Сульшер рассказал о занятиях в паузе во время пандемии коронавируса

Многие спортсмены стараются поддерживать форму, несмотря на паузу в соревнованиях, связанную с коронавирусом. Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Уле-Гуннар Сульшер всем своим подопечным раздал программы тренировок и держит с ними связь на расстоянии. Ранее "Манчестер Юнайтед" неожиданно выиграл дерби у "Сити".

При этом норвежский специалист надеется, что члены семей футболистов помогут им готовиться к будущим матчам:

"У всех игроков есть индивидуальные программы и расписанные диеты. Этот период можно использовать для работы над чем-то особенным, специфическим, новыми ролями и задачами. У большинства футболистов есть хорошие домашние условия и приличные придворные садовые участки, так что, надеюсь, их жены и девушки помогут им тренироваться.

С игроками и тренерским штабом мы поддерживаем связь посредством мессенджеров. Конечно, я привык видеть их каждый день часами, поэтому сейчас все по-другому. С другой стороны, мы имеем дело с неизвестностью и планировать что-либо становится трудно, ведь у нас нет стопроцентной информации о том, когда мы начнем полноценные тренировки. Хорошо, что есть технологии, и в этом смысле нам повезло. Мы можем поддерживать связь и видеть друг друга. Мы можем отправлять сообщения и быстро получать ответ, а иногда мы можем использовать старомодный телефонный звонок".

Читайте, как тренер "МЮ" объяснил неуверенную игру команды в Брюгге плохим мячом.

Смотрите, как "Манчестер Юнайтед" разгромил австрийский ЛАСК в Лиге Европы

Реклама

Все подробности в спецтеме Коронавирус

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

карантин помощь жены Манчестер Юнайтед коронавирус Уле-Гуннар Сульшер

Источник: isport.ua

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Коронавирус против спорта в режиме онлайн: жертвы, переносы и выздоровления
Коронавирус против спорта в режиме онлайн: жертвы, переносы и выздоровленияФутбол
Алиев предложил Милевскому заработать на продаже защитных масок итальянцам
Алиев предложил Милевскому заработать на продаже защитных масок итальянцамФутбол
"Сегодня есть паникеры и те, кому все равно. Завтра будут живые – и не очень": легенда сборной – о карантинеФутбол
"Очень тяжелое положение": Шевченко рассказал о состоянии своих друзей, заразившихся коронавирусомФутбол
"Планета принадлежит не только людям": тренер "Шахтера" показал, как живет в условиях коронавирусаФутбол
На чемпионат Милевского наехали в России:
На чемпионат Милевского наехали в России: "Они играют в разгар пандемии коронавируса? Дурость!"Футбол

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...