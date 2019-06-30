Надежный товарищ: российский клуб попрощался с титулованным украинским футболистом

Михалик может продолжить карьеру в "Волыни", либо повесить "бутсы на гвоздь"

Тарас Михалик. Фото: Официальный сайт ФК "Локомотив" (Москва)

Украинский защитник Тарас Михалик покидает московский "Локомотив", об этом сообщается на сайте российского клуба. 35-летний защитник ранее заявил, что не намерен продлевать контракт с клубом и склоняется к завершению карьеры, но еще может поиграть в луцкой "Волыни".

"Настоящий боец, человек с железными нервами, крепкая стена, надежный товарищ. Все это – о Тарасе Михалике, который провел в "Локомотиве" шесть последних лет. Сегодня мы прощаемся с Тарасом, но всегда ждем в Черкизово и благодарим за все!", – говорится в заявлении клуба в Twitter.

Михалик выступает за "Локомотив" с 2013 года, в его составе он стал чемпионом России и трехкратным обладателем Кубка России. В "Локомотив" Тарас перешел из киевского "Динамо", где выступал с 2005 года. С киевлянами Михалик по два раза выигрывал чемпионат, Кубок и Суперкубок Украины.

В конце прошлого года на поединок против "Спартака" игроки "Локомотива" вышли в черных футболках с надписью "Тарас, мы с тобой". Футболисты поддержали украинского защитника Тараса Михалика, который потерял отца. Владимир Михалик был найден мертвым на берегу реки Стоход в Любешове Волынской области.

Ранее мы сообщали, что еще один украинец перебрался в Россию, променяв Лигу Европы на первую лигу. Полярус – третий украинский футболист за последний месяц, перебравшийся в Россию после Данченко и Ордеца.

Спортивный путь Ивана Ордеца:

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