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"Надо было думать головой": Селезнев рассказал о своем переходе в "Кубань"

2 мая, 16:06

Максим Перепелица

Украинский игрок отметил, что это одна из его самых больших ошибок

Бывший игрок сборной Украины Евгений Селезнев, который в данный момент выступает за турецкий "Бурсаспор", заявил, что жалеет о своем переходе в российскую "Кубань" в 2016 году. Кстати, еще одна звездная пара украинского футбола распалась, но игрок недолго был сам.

"Это был мой выбор. Или я должен перед кем-то отчитываться, куда мне идти? Я сам делаю выбор и сам за него отвечаю. Давайте не будем о "Кубани", это одна из самых больших моих ошибок в жизни. Надо было думать головой", – заявил Селезнев.

Добавим, что Селезнев провел в "Кубани" полсезона, после чего разорвал контракт с клубом. В нынешнем сезоне на счету 34-летнего форварда восемь голов и два ассиста в 22 играх за "Бурсаспор" во втором по рангу дивизионе Турции.

На днях мы писали, что клуб УПЛ готов вернуть Селезнева в Украину. Главный тренер "Колоса" Руслан Костышин и спортдиректор Виталий Лисицкий рассказали о предложении перейти в команду Евгению Селезневу.

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Также мы писали, как жена украинского футболиста порадовала поклонников откровенной фотоссесией во время карантина.

Смотрите, как Евгений Селезнев забивал еще в составе "Шахтера":

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кубань Евгений Селезнев чемпионат Турции Бурсаспор

Источник: ua.tribuna.com

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