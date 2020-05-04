"Надо смотреть, кого берешь": клуб Милевского разнесли в пух и прах за контракт с Хачериди

Известный футбольный агент Дмитрий Селюк раскритиковал клуб Артема Милевского – брестское "Динамо" – за подписание контракта со скандальным украинцем Евгением Хачериди. Напомним, в апрельском матче чемпионата Беларуси против "Витебска" Хачериди ударил соперника пяткой и напал на судью после игры, за что получил пять поединков дисквалификации.

"Трансферная политика некоторых клубов оставляет желать лучшего. Тратятся большие деньги, некоторые футболисты имеют большие зарплаты, но что в итоге? Возьмем Брест, который подписал Хачериди. Что мы видим? Сидел в запасе, провел пару матчей, получил пять матчей дисквалификации. Хотя толчок судьи – это минимум шесть месяцев дисквалификации. Ну да ладно. Суть в том, что надо смотреть, кого берешь. Подписывать игрока не для того, чтобы он сидел, а ты платил зарплату. Нужно приглашать качественных футболистов, но недорогих. Воспитывать, продавать, зарабатывать. Вместе с ними будет расти белорусская молодежь", – заявил Дмитрий Селюк

Евгений Хачериди / Фото: Динамо Брест

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Как мы писали ранее, за скандал с пяткой и судьейбрестское "Динамо" подумывало разорвать с Хачериди контракт.Однако в итоге чемпионы Беларуси решили оставить скандального защитника в своем составе.

Смотрите, как Хачериди забивал за киевское "Динамо"

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