"Надо жрать нормальную еду! А не то, что ползает и летает": футболист ответил, почему коронавирусы из Китая

Бывший нападающий сборной России Сергей Кирьяков, который в 2003 году поиграл в китайском клубе "Шаньдун Лунэн" вместе с украинцем Сергеем Нагорняком, застал в Поднебесной эпидемию коронавируса – SARS. Теперь мир атакует другой вид – COVID-19. Кирьяков рассказал, почему в последнее время опасные вирусы родом преимущественно из Китая.
"Так китайцам надо жрать нормальную еду! А не то, что ползает и летает. Переходить на более цивилизованный режим питания. Китайские рестораны у нас или в Европе – это не то, полная ерунда. В Китае все абсолютно по-другому. Настоящая китайская кухня очень своеобразная и специфичная. Европейцам вряд ли понравится. Понятно, что в хороших дорогих ресторанах все отслеживается. Но в остальных местах, все эти уличные лавки…
Пример? У нас на сборах был шведский стол – личинки шелкопряда, кузнечики и тому подобные "деликатесы". Местные ребята полные тарелки набирали и закидывали себе в топку как семечки. О чем тут можно говорить? Даже смотреть на все это было – брррр! Не по себе. А что у них в организмах происходило, как все это переваривалось, – сами догадайтесь", – рассказал Кирьяков "Чемпионату".
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Фото soccer.ru
"Китайцы над собой смеются: "Для нас нет ничего такого, что нельзя было бы съесть". Они едят все. Абсолютно все! – продолжил Сергей. Что я экзотического пробовал? Змею. Черепаху. На большее меня не хватило. Хотя, может, какой-то кусочек гадости и подложили втихаря – кто их знает (смеется)".
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