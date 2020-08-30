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"Нагружаемся хорошо": легионер из "Манчестер Сити" рассказал о тренировках в сборной Украины

30 августа, 09:13

Андрей Фоменко Андрей Фоменко

Украинские футболисты продолжают готовиться к двум матчам в Лиге наций

Наша национальная команда в начале сентября проведет первые в этом году поединки, к которым сейчас готовится в Харькове. Футболисты серьезно отнеслись к предложенной тренерами работе, хотя порой им доводится непросто, о чем поведал наш представитель в английской Премьер-лиге Александр Зинченко. Защитник "Манчестер Сити" приехал гораздо раньше, чем другой наш "англичанин" – Андрей Ярмоленко, которого все еще ждут.

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Появилось видео свадьбы Александра Зинченко и Влады Седан.

Об особенностях тренировок в сборной Зинченко рассказал официальному сайту УАФ:

"Подготовка у нас проходит интенсивно, с хорошими нагрузками. Хорошо, что есть время подготовиться к следующему сопернику. Поэтому можем проработать тактические моменты, обратить внимание на проблемы, которые есть у нас, да и вообще у любой команды.

Долгое время мы были у своих клубов, поэтому, нам нужно вспомнить те моменты, которые мы наработали ранее, чтобы каждый чувствовал друг друга на поле и вернуться в те кондиции, которые у нас были до этого".

Читайте также:Шевченко и Тассотти заменяли футболистов на тренировке сборной Украины.

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Смотрите, как Александр забивал мяч в составе сборной в ворота нигерийцев:

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Харьков футбол Сборная Украины тренировки Александр Зинченко
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