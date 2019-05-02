Наигрались: катарские шейхи планируют избавиться от "ПСЖ" после 2022 года

Тамим бин Хамад Аль Тани недоволен, что во Франции не ценят его вклад в футбол

Эдинсон Кавани. Фото: AFP

Эмир Катара Тамим бин Хамад Аль Тани, который является владельцем "Пари Сен-Жермен", рассматривает возможность сокращения финансирования клуба и даже его продажу после чемпионата мира 2022 года в Катаре, сообщает Le Parisien.

Владельцы клуба недовольны тем, что находятся под постоянной критикой во Франции, где местные футбольные власти не относятся к ним с должной признательностью. Другие источники сообщают, что катарских владельцев не устраивают высокие налоги, которые им приходится платить во Франции: с 2011 года, времени прихода в "ПСЖ", владельцы клуба выплатили в бюджет один миллиард евро.

Наконец, еще одной причиной возможной продажи называются слабые результаты "ПСЖ" в Лиге чемпионов, в которой команда вылетает на стадии 1/8 финала в третьем сезоне подряд.

Также не стоит забывать, что ПСЖ фигурирует в скандале с финансовыми махинациями. Ранее Football Leaks опубликовал информацию, согласно которой "ПСЖ" и "Манчестер Сити" избежали санкций за нарушение правил организации с помощью президента ФИФА Джанни Инфантино и экс-главы УЕФА Мишеля Платини.

Ранее разобраться с "ПСЖ" и "МанСити" потребовал от УЕФА знаменитый немецкий тренер Юрген Клопп. Клопп уверен, что финансовый фэйр-плей должен соблюдаться всеми без исключения.

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