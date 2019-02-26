Накануне поединка с "Динамо" футболисты "Челси" разделились на два лагеря

Инцидент с отказом вратаря покинуть поле в финале Кубка Англии отразился на настрояниях в команде

Кепа Аррисабалага. Фото: AFP

Накануне поединка с "Динамо" футболисты "Челси" разделились на два лагеря //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/567/c8d/5c7567c8dde24.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/567/c8d/5c7567c8dde24.jpg 2019-02-26T18:25:00+02:00 Футбол Инцидент с отказом вратаря покинуть поле в финале Кубка Англии отразился на настрояниях в команде

Футболисты "Челси" поделились на два лагеря после инцидента с вратарем Кепой Аррисабалагой во время финала Кубка лиги с "Манчестер Сити", сообщает британский таблоид Express. Встреча "Челси" – "Манчестер Сити" прошла в воскресенье на "Уэмбли". Манчестерская команда одержала победу в серии пенальти со счетом 4:3, а в основное и дополнительное время мячей забито не было. В концовке дополнительного времени Аррисабалага отказался уходить на замену, чем привел в ярость главного тренера лондонцев Маурицио Сарри, но после игры и специалист, и вратарь заявили, что конфликта между ними нет, просто произошло недопонимание.

По данным Telegraph, в поддержку испанского вратаря выступили его соотечественники Сесар Аспиликуэта, Педро и Маркос Алонсо. При этом Express отмечает, что "большинство футболистов относится к поступку вратаря негативно".

Во вторник в микроблоге "Челси" в Twitter появилось сообщение, что Сарри пока не решил, кто будет защищать ворота в домашнем матче чемпионата Англии против "Тоттенхэма", который пройдет в среду.

Во вторник стало известно, что "Челси" оштрафовал Аррисабалагу на недельную зарплату. По информации СМИ, Кепа зарабатывает в "Челси" порядка 195 тысяч фунтов в неделю.

Напомним, что "Челси" – соперник киевского "Динамо" в 1/8 финала Лиги Европы. Первый поединок команд состоится в Лондоне 7 марта, ответный – в Киеве 14 марта. Отметим, что аналитики букмекерских контор считают шансы киевлян пройти команду английской Премьер-лиги равными 23 процентам.

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