Наконец-то их пустили на поле: команды самого сильного чемпионата в мире вернутся к тренировкам

Самый привлекательный национальный чемпионат по футболу приближается к возобновлению сезона. С сегодняшнего дня командам Английской премьер-лиги разрешили тренироваться. Об этом сообщил официальный сайт АПЛ. К слову, с подачи Ярмоленко болельщики "Вест Хэма" заговорили на украинском.

По единогласному решению руководства лиги после полудня 19 мая клубы могут организовывать занятия, но только в малых группах. Естественно, тренировки должны проводиться с учетом новых правил безопасности, в частности, с соблюдением социальной дистанции между игроками, тренерами, персоналом. Контактные тренировки пока что запрещены.

В заявлении Премьер-лиги говорится, что возвращение к полноценному процессу будет проводиться пошагово с учетом мнения клубов, медперсонала, правительства. На данный момент рестартовать чемпионат планируют 13 июня.

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