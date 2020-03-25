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Наконец-то прояснилась судьба украинца Андрея Ярмоленко в "Вест Хэме"

25 марта, 15:35

Вадим Авдасев

Главный тренер лондонской команды Девид Мойес не видит его в будущем лондонской команды

Более-менее проясняется будущее украинского вингера "Вест Хэма" Андрея Ярмоленко. Оказывается, наставник "молотобойцев" Дэвид Мойес не рассчитывает в будущем на 30-летнего футболиста. Мы писали, что Ярмоленко провел первый матч в 2020 году.

Издание Football.London даже сообщает, что тренер не собирается привлекать украинца к играм и включать в заявку на матчи. Так что, вероятнее всего, летом Ярмоленко придется сменить клуб летом. Правда, его контракт с лондонским клубом рассчитан до лета 2022 года. Авторитетный портал transfermarkt оценивает Андрея в 12 миллионов евро.

Не так давно мы сообщали, что базу "Вест Хэма" закрыли на дезинфекцию. Однако уже через пару дней, 18 марта, команда возобновила тренировки. Правда, занятия проходили в бесконтактном режиме под открытым воздухом, а футболисты находились на определенном расстоянии друг от друга. И каждый занимался индивидуально. Кроме того, парням запретили есть пищу на базе и принимать душ.

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футбол чемпионат Англии Вест Хэм Дэвид Мойес коронавирус

Источник: xsport.ua

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