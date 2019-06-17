Налоговики заблокировали 36 объектов недвижимости Неймара

В Бразилии футболист обвиняется в уклонении от уплаты налогов

Полиция серьезно взялась за Неймара. Фото: AFP

Налоговая служба Бразилии заблокировала 36 объектов недвижимости нападающего "Пари Сен-Жермен" и бразильской национальной команды Неймара за уклонение от уплаты налогов, сообщает Folha de Sao Paulo.

По информации источника, Неймар подозревается в уклонении от уплаты налогов в 2013 году при переходе из "Сантоса" в "Барселону". Утверждается, что игрок задолжал более 15 млн евро. Сообщается, что каталонский клуб перевел 40 млн евро компании, которая принадлежит отцу Неймара, тремя платежами (в 2011, 2013 и 2014 годах). Таким образом, корпоративный налог составил 17%. Если бы деньги перевели на личный счет, Неймару пришлось бы заплатить 27,7% от суммы в качестве налога.

Отмечается, что 36 объектов недвижимости Неймара заблокировано как залог, поэтому игрок может продолжать проживать там в обычном режиме, однако не может продавать эти объекты. Ранее налоговая служба заблокировала самолет и вертолет Неймара по аналогичной причине.

Напомним, сейчас идут судебные тяжбы Неймара с моделью, которая обвинила футболиста в изнасиловании. Отшлепал по ее просьбе: Неймар на допросе признался, что бил девушку.

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