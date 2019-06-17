Сделать стартовой
26,42
29,82
УКР
Главная Больше  Новости спорта Больше  Новости футбола

Налоговики заблокировали 36 объектов недвижимости Неймара

17 июня, 20:04

В Бразилии футболист обвиняется в уклонении от уплаты налогов

Полиция серьезно взялась за Неймара
Полиция серьезно взялась за Неймара. Фото: AFP

Налоговая служба Бразилии заблокировала 36 объектов недвижимости нападающего "Пари Сен-Жермен" и бразильской национальной команды Неймара за уклонение от уплаты налогов, сообщает Folha de Sao Paulo. 

По информации источника, Неймар подозревается в уклонении от уплаты налогов в 2013 году при переходе из "Сантоса" в "Барселону". Утверждается, что игрок задолжал более 15 млн евро. Сообщается, что каталонский клуб перевел 40 млн евро компании, которая принадлежит отцу Неймара, тремя платежами (в 2011, 2013 и 2014 годах). Таким образом, корпоративный налог составил 17%. Если бы деньги перевели на личный счет, Неймару пришлось бы заплатить 27,7% от суммы в качестве налога. 

Отмечается, что 36 объектов недвижимости Неймара заблокировано как залог, поэтому игрок может продолжать проживать там в обычном режиме, однако не может продавать эти объекты. Ранее налоговая служба заблокировала самолет и вертолет Неймара по аналогичной причине.

Напомним, сейчас идут судебные тяжбы Неймара с моделью, которая обвинила футболиста в изнасиловании. Отшлепал по ее просьбе: Неймар на допросе признался, что бил девушку.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег футболист, Неймар

Вы сейчас просматриваете новость " Налоговики заблокировали 36 объектов недвижимости Неймара". Другие Новости футбола смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Championat.ru

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Отшлепал по ее просьбе: Неймар на допросе признался, что бил бразильскую модель

14 июня, 15:06

Во время допроса по делу об изнасиловании 26-летней модели знаменитый футболист рассказал, что интим и шлепки были по согласию

Неймар нанес ответный удар по модели, обвинившей его в изнасиловании

13 июня, 17:38

Форвард "ПСЖ" и сборной Бразилии, заработавший за год 100 миллионов долларов, пошел в атаку на модель

ТОП-10 рейтинга самых высокооплачиваемых спортсменов мира

11 июня, 20:29

Тройку лидеров составили футболисты – Месси, Роналду и Неймар

"Неймар сфотографировал меня ниже пояса и изнасиловал": скандальные признания бразильской модели

9 июня, 15:48

Нажила Триндади настаивает, что самый дорогой футболист мира после случившегося должен сесть в тюрьму

10 признаков, что муж хочет развестись и бросить тебя

Назван самый полезный суп

Как заробитчане создают бизнес в Украине

Самолеты ВВС Украины вывезли из Литвы почти миллион патронов

Джулия Робертс раскрыла правду об истинном финале "Красотка"

Омелян засобирался в команду Зеленского

7 вещей, за которые тебе не должно быть стыдно

Грид-гёрлз в Монако. Традицию красоток хотят возродить

Певице угрожают за то, что выступила на Евровидении

Красота по наследству: совместный снимок Валерии и ее мамы

Кем оказалась жена Зеленского: все удивлены

Раскрыта тайна Терешковой и Гагарина, которую скрывали полвека

Хацкевичу не нужен: герой молодежного ЧМ подтвердил, что летом покинет "Динамо"

Сегодня, 11:04

Владислав Супряга, голы которого принесли Украине "золото" чемпионата мира, оставит расположение киевлян

Обидчик Кличко поймал Шварца левой: видео нокаута ценой 12 млн долларов в исполнении Тайсона Фьюри

Вчера, 10:12

Цыганский Король уже во втором раунде поединка в Лас-Вегасе лишил своего немецкого соперника статуса непобедимого

Горячая танцовщица: самые соблазнительные фото девушки героя молодежного ЧМ Владислава Супряги

15 июня, 22:01

Она вдохновляет на успехи нападающего, дубль которого принес Украине титул чемпионов мира

Все о молодежном ЧМ-2019 по футболу, который выиграла Украина: результаты 52 матчей – от группы до финала

15 июня, 21:13

Наша "молодежка" завоевала "золото" мундиаля, одолев в финале Южную Корею

Онлайн матча Украина – Южная Корея: Украина – чемпион мира U-20

15 июня, 20:14

Текстовая трансляция главного поединка мундиаля в Польше

Что произойдет с телом, если стоять в планке каждый день?

От чего спасет хурма

В курортной зоне Славянска завершают реконструкцию пляжа (Фото)
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь