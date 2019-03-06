Нам прочат 12-е место: состав Украины на первую гонку биатлонного ЧМ

На старт смешанной эстафеты украинская сборная выйдет без лидера женской команды Юлии Джимы

Вита Семеренко попала в число тех, кто будет открывать ЧМ для Украины. Фото: Getty Images

Нам прочат 12-е место: состав Украины на первую гонку биатлонного ЧМ //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/ff5/279/5c7ff5279f11a.png //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/ff5/279/5c7ff5279f11a.png 2019-03-06T18:34:16+02:00 Футбол На старт смешанной эстафеты украинская сборная выйдет без лидера женской команды Юлии Джимы

Тренеры сборной Украины по биатлону определились с составом четверки, которая начнет борьбу на чемпионате мира в шведском Остерсунде в смешанной эстафете в четверг. На эту гонку наша команда выйдет в таком составе:

Анастасия Меркушина

Вита Семеренко

Артем Прима

Дмитрий Пидручный

Отметим, что в состав команды не попала лучшая из украинок в общем зачете нынешнего Кубка мира Юлия Джима, занимающая в нем 33-ю строчку.

Букмекеры пессимистически оценивают шансы украинской команды в стартовой гонке. Мы – лишь двенадцатые в рейтинге претендентов на победу. На то, что наши биатлонисты выиграют смешанную эстафету, дают коэффициент 81. Главные фавориты – Норвегия (2.38), Франция (4.98) и Германия (5.95).

Как сообщалось ранее, российская биатлонистка пропустит чемпионат мира из-за допинга: Маргарита Васильева трижды пропустила допинг-тесты и будет дисквалифицирована.

Также сообщалось, что олимпийская чемпионка Елена Пидгрушная из-за проблем с сердцем завершит сезон досрочно. Такое решение 32-летняя украинская биатлонистка была вынуждена принять на основании результатов комплексного медицинского обследования.

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