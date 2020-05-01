"Нам сложно остановить людей – чемпионат нужно закончить досрочно": жесткое заявление мэра Ливерпуля

Мэр "Ливерпуля" Джо Андерсон считает, что из-за пандемии коронавируса чемпионат Англии по футболу необходимо завершить досрочно, а чемпионом признать лидера АПЛ "Ливерпуль". По мнению главы города, никакие запреты не смогут помешать людям собираться вместе во время или после матчей, если сезон продолжится. Напомним, что 30 лет назад "Ливерпуль" в последний раз становился чемпионом Англии.

"Даже если проводить встречи при пустых трибунах, многие люди будут собираться за пределами стадиона. Не многие будут следовать рекомендациям. Они придут, чтобы отпраздновать, даже если матчи пройдут на нейтральных полях. Я понимаю озабоченность полиции по этому поводу, так как это реальная проблема. Нам сложно остановить людей, собирающихся в парках, когда погода хорошая, особенно молодежь. И я боюсь, что люди просто проигнорируют рекомендации. Мы просим Премьер-лигу и правительство принять во внимание все эти проблемы", – цитирует Андерсона ВВС.

/ Фото: AFP

Реклама

Читайте также: В Англии проверят возможное влияние матча Лиги чемпионов на распространение коронавируса

"Я думаю, что лучше всего закончить сезон. Речь идет не только о "Ливерпуле", но они явно выиграли лигу. "Ливерпуль" должен быть признан чемпионом. Суть в том, что речь идет о здоровье, безопасности и жизни людей, и я думаю, что футбол должен быть на втором месте", — подытожил мэр.

Мы также писали, что "Ливерпуль" из-за кризиса отложил реконструкцию легендарного стадиона.

Смотрите, как "Ливерпуль" вылетел из Лиги чемпионов

Реклама

Все подробности в спецтеме Коронавирус

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама