Намечается легендарная связка: Буффон договорился о контракте с клубом Роналду

Итальянский голкипер возвращается в клуб, где выступал на протяжении 17 лет

Джанлуиджи Буффон и Криштиану Роналду. Фото: AFP

Вратарь Джанлуиджи Буффон близок к возвращению в "Ювентус". Как сообщил журналист Ромео Агрести в Twitter, туринский клуб достиг договоренности с 41-летним голкипером. Вратарь подпишет с "Ювентусом" соглашение на один год, по условиям которого его зарплата составит 1,5 млн евро.

Буффон достанется "Ювентусу" бесплатно, так как его контракт с "Пари-Сен-Жермен" истекает 30 июня этого года. В завершившемся сезоне вратарь сыграл 25 матчей на клубном уровне, в которых он пропустил 25 голов. С командой из Парижа голкипер стал чемпионом Франции.

Буффон ранее выступал за "Ювентус" с 2001 по 2018 год. В составе туринского клуба голкипер девять раз становился чемпионом Италии, четырежды побеждал в национальном Кубке, а также пять раз выиграл Суперкубок страны.

Ранее Буффон получил предложение контракта от португальского "Порту". Претендентами на вратаря являются также итальянская "Аталанта" и бразильский "Флуминенсе". Интерес к ветерану проявлял и "Лидс", выступающий в Чемпионшипе, но Буффон не захотел вести переговоры с англичанами.

Ранее сообщалось, что Джанлуиджи Буффон не хочет завершать карьеру из-за Олимпиады-2020. Легендарный голкипер намерен сыграть за сборную Италии на Играх в Токио.

Ранее мы писали, что Буффон стал третьим вратарем, сыгравшим в Лиге чемпионов 50 "сухих" матчей. Итальянский голкипер отстоял на ноль в матче против "Манчестер Юнайтед".

Напомним, что Лигу чемпионов 2019 года выиграл английский "Ливерпуль":

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