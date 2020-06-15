"Намного качественнее и топовее": украинского чемпиона сравнили с лучшим вундеркиндом Европы

Полузащитник киевского "Динамо" Георгий Цитаишвили считает своего одноклубника Владислава Супрягу лучшим игроком, чем сенсационный норвежский вундеркинд Эрлинг Холанд. Они пересекались на триумфальном для сборной Украины чемпионате мира U-20. Тогда Холанд стал лучшим бомбардиром турнира, наколотив девять мячей, но все в одном матче против Гондураса (12:0).
У Цитаишвили спросили, цепляет ли его, чемпиона мира, что Холанд с Норвегией тогда даже не вышел из группы, а сейчас стоит 72 миллионов евро?
"Не цепляет. Холанд забил тогда 9 мячей, и поэтому ему потом во всех клубах давали шанс. Супряга был бы намного лучше него. Супряга намного качественнее и топовее футболист, чем Холанд.
Мы играли с итальянцами, то их стоимость была по 20 миллионов евро, ведь они играют в итальянских командах. Если бы у нас был чемпионат такой, как в Англии, Испании или Италии, то и ценники были бы другие", – сказал Цитаишвили.
Напомним, что сегодня ровно год со дня победы сборной Украины на чемпионате мира U-20 в Польше. В финальном матче Супряга оформил дубль, еще один мяч на свой счет записал Цитаишвили.
Напомним, что лучшим вратарем молодежного ЧМ-2019 стал украинец Андрей Лунин. В шести матчах турнира голкипер "Реала" пропустил лишь три гола.
Добавим, что за выигрыш ЧМ-2019 молодежная сборная Украины получила солидную премию от Украинской ассоциации футбола. Команде Александра Петракова выплатили миллион долларов чистыми.
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