"Намного качественнее и топовее": украинского чемпиона сравнили с лучшим вундеркиндом Европы

Цитаишвили считает, что успех Холанда заключается в том, что ему давали играть в клубах

Полузащитник киевского "Динамо" Георгий Цитаишвили считает своего одноклубника Владислава Супрягу лучшим игроком, чем сенсационный норвежский вундеркинд Эрлинг Холанд. Они пересекались на триумфальном для сборной Украины чемпионате мира U-20. Тогда Холанд стал лучшим бомбардиром турнира, наколотив девять мячей, но все в одном матче против Гондураса (12:0).

У Цитаишвили спросили, цепляет ли его, чемпиона мира, что Холанд с Норвегией тогда даже не вышел из группы, а сейчас стоит 72 миллионов евро?

"Не цепляет. Холанд забил тогда 9 мячей, и поэтому ему потом во всех клубах давали шанс. Супряга был бы намного лучше него. Супряга намного качественнее и топовее футболист, чем Холанд. Мы играли с итальянцами, то их стоимость была по 20 миллионов евро, ведь они играют в итальянских командах. Если бы у нас был чемпионат такой, как в Англии, Испании или Италии, то и ценники были бы другие", – сказал Цитаишвили.

Реклама Эрлинг Холанд. Фото: REUTERS/Leon Kuegeler

Владислав Супряга / Фото: Официальный сайт СК "Днепр-1"

Напомним, что сегодня ровно год со дня победы сборной Украины на чемпионате мира U-20 в Польше. В финальном матче Супряга оформил дубль, еще один мяч на свой счет записал Цитаишвили.

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Напомним, что лучшим вратарем молодежного ЧМ-2019 стал украинец Андрей Лунин. В шести матчах турнира голкипер "Реала" пропустил лишь три гола.

Добавим, что за выигрыш ЧМ-2019 молодежная сборная Украины получила солидную премию от Украинской ассоциации футбола. Команде Александра Петракова выплатили миллион долларов чистыми.

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