"Намного красивее меня": в Бразилии увековечили "Короля футбола"

Сам Пеле не смог приехать на церемонию открытия фигуры

Бразильская конфедерация футбола (CBF) выставила в музее сборной Бразилии восковую фигуру трехкратного чемпиона мира Пеле. В Twitter CBF появился небольшой видеосюжет, посвященный данному событию. Сам Пеле не смог посетить церемонию, но представители CBF предварительно побывали дома у 79-летнего бразильца и показали ему скульптуру.

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"Скульптура намного красивее меня. Думаю, это большой дар от Бога — возможность оставить такие добрые послания, воспоминания будущему поколению. От всего сердца благодарю всех и Бога за то, что нахожусь в добром здравии в данный момент", — сказал Пеле.

Отметит, что Пеле вынужден передвигаться с ходунками после операции на тазобедренном суставе.

Ранее Пеле прокомментировал слухи об ухудшении своего здоровья – откровения "Короля футбола". Легандарный бразилец не стал скрывать, что у него бывают неудачные дни: "Мне скоро 80 – это нормально".

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