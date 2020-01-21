Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,33
26,96

"Нант" выпустил специальную форму в память о погибшем футболисте

21 января, 17:25

В клубе почтили память Эмилиано Салы

Эмилио Сала

Эмилио Сала

Французский клуб "Нант" выпустил особую форму. Экипировка выполнена в цветах национального флага Аргентины – белом и голубом. Необычный комплект формы "Нанта" посвящен памяти бывшего нападающего команды Эмилиано Салы, передает официальный сайт клуба.

Читайте также: жуткие авиакатастрофы в спорте – от людоедства в Уругвае до случая над небом Украины

Год назад форвард должен был перейти из французского клуба в "Кардифф", но погиб в результате крушения самолета, на борту которого он летел в Великобританию.

Реклама

"Нант" подготовил всего 800 экземпляров посвященной Сале формы. Футболку можно купить в клубном магазине за 80 евро. Вырученные деньги "Нант" собирается направить двум аргентинским клубам, воспитавшим нападающего.

В тренде
Вот это возвращение: Макгрегор нокаутировал Серроне уже в первом раунде
Конор Макгрегор

Ранее мы рассказывали, об откровения мамы погибшего в авиакатастрофе Эмилиано Салы. Аргентинка Мерседес Таффарель рассказала о том, каким был для нее год без сына.

Напомним, отец Эмилиано Салы не перенес утраты сынаи скончался спустя три месяца после нее. Орасио Сала умер от инфаркта в своем доме в городе Прогресо аргентинской провинции Санта-Фе.

Смотрите сюжет об авиакатастрофе самолета возле Сочи:

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

чемпионат Франции Нант Эмилиано Сала

Источник: Сегодня|Спорт

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Эхо крушения самолета МАУ:
Эхо крушения самолета МАУ: "МЮ" отказался лететь в Катар, опасаясь повторения судьбы нашего лайнераФутбол
"Интер" – "Аталанта": онлайн-трансляция топового матча чемпионата ИталииФутбол
Астропрогноз-2020 для украинского спорта: Шева дойдет до полуфинала Евро, Свитолина выйдет замуж, Кличко вернется в ринг
Астропрогноз-2020 для украинского спорта: Шева дойдет до полуфинала Евро, Свитолина выйдет замуж, Кличко вернется в рингФутбол
"Реал" – "Севилья": онлайн-трансляция центрального матча чемпионата ИспанииФутбол
Фонсека против Роналду: прогноз и результаты 19-го тура чемпионата Италии
Фонсека против Роналду: прогноз и результаты 19-го тура чемпионата ИталииФутбол
"Реал" – "Атлетико": онлайн-трансляция мадридского дерби в Суперкубке ИспанииФутбол

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...