"Нант" выпустил специальную форму в память о погибшем футболисте

Французский клуб "Нант" выпустил особую форму. Экипировка выполнена в цветах национального флага Аргентины – белом и голубом. Необычный комплект формы "Нанта" посвящен памяти бывшего нападающего команды Эмилиано Салы, передает официальный сайт клуба.
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Год назад форвард должен был перейти из французского клуба в "Кардифф", но погиб в результате крушения самолета, на борту которого он летел в Великобританию.
"Нант" подготовил всего 800 экземпляров посвященной Сале формы. Футболку можно купить в клубном магазине за 80 евро. Вырученные деньги "Нант" собирается направить двум аргентинским клубам, воспитавшим нападающего.
Ранее мы рассказывали, об откровения мамы погибшего в авиакатастрофе Эмилиано Салы. Аргентинка Мерседес Таффарель рассказала о том, каким был для нее год без сына.
Напомним, отец Эмилиано Салы не перенес утраты сынаи скончался спустя три месяца после нее. Орасио Сала умер от инфаркта в своем доме в городе Прогресо аргентинской провинции Санта-Фе.
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