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Нападающего сборной арестовали за мастурбацию перед окном у соседки

6 мая, 18:29

Олег Люлька

Это уже второй такой инцидент с участием футболиста

Французская полиция задержала нападающего "Анже" и сборной Алжира Фарида Эль-Мелали за эксгибиционизм. Соседи 23-летнего форварда вызвали правоохранителей, заметив его за мастурбацией, сообщает Le Parisien. Происшествие случилось в ночь с 4 на 5 мая. Ранее скандал вспыхнул в Кременчуге, где доктор показывал детям свои половые органы.

Фарид Эль-Мелали находился во дворе своего дома в центре города и занимался мастурбацией, наблюдая через окно за соседкой с первого этажа. Футболист признал свою вину и позже был выпущен на свободу. Вскоре его дело будет передано в суд. Скорее всего, Фариду придется заплатить штраф.

Фарид Эль-Мелали, "Анже"

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Фарид Эль-Мелали, "Анже" / Фото: Getty Images

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По словам адвокатов форварда, их подзащитный думал, что соседи не видят его за процессом самоудовлетворения. Но ситуацию усугубляет тот факт, что ранее Эль-Мелали уже арестовывали за аналогичные действия.

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Интересно, что буквально за несколько часов до инцидента Фарид Эль-Мелали продлил контракт с "Анже" до 2023 года. В чемпионате Франции, досрочно завершенном из-за пандемии коронавируса, команда алжирца заняла 10-е место.

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эксгибиционист чемпионат Франции Анже мастурбация Фарид Эль-Мелали

Источник: Сегодня|Спорт

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