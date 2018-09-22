Нападающему "Малаги" предложили играть за сборную Украины

Сегодня, 14:42

У Густаво Бланко Лещука украинские корни, но футболист пока не имее украинского гражданства

Густаво Бланко Лещук. Фото malagacf.com
Густаво Бланко Лещук. Фото malagacf.com

Нападающий испанского "Малаги" Густаво Бланко Лещук, права на которого принадлежат донецкому "Шахтеру", в интервью местным СМИ признался, что получил приглашение выступать за сборную Украины. Напомним, аргентинский форвард был отдан горняками в аренду до конца текущего сезона.

"Пока могу сказать одно: мне действительно предложили выступать за сборную Украины. Дальнейшего развития пока не было. Для начала надо получить украинское гражданство. Это сделать вполне реально. И тогда я смогу попасть в заявку сборной Украины на отборочный цикл Евро-2020. Это отличная перспектива для меня, ведь у Украины сейчас хорошая сборная", – приводит слова Бланко-Лещука авторитетное испанское издание AS.

До переезда в Украину форвард выступал за шведскую "Ассириску", марокканский "Видад", аргентинские "Депортиво Мерло" и "Арсенал" (Саранди). В составе последнего в 2012 году стал чемпионом Аргентины.

Отметим, что у Густаво есть украинские корни. Об этом он рассказывал в интервью: "Корни моей семьи выходят из Ровенской области. Это мамины родственники. Когда-нибудь обязательно с ними познакомлюсь. Мне с детства рассказывали об Украине. А я постоянно следил за карьерой Андрея Шевченко, когда он играл в Милане. С Украиной у меня существует какая-то невидимая связь. Ведь у меня были предложения из Колумбии, Испании, Бразилии. Моя семья посоветовала ехать только в Украину. И я ни разу не пожалел о своем выборе."

Тогда же он признавался, что готов играть за украинскую сборную, если ему не поступит предложения из Аргентины.
футбол, Сборная Украины, Малага, Густаво Бланко Лещук

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Источники:

Dynamo.kiev.ua, Сегодня|Спорт

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