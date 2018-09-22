Нападающему "Малаги" предложили играть за сборную Украины

Нападающий испанского "Малаги" Густаво Бланко Лещук, права на которого принадлежат донецкому "Шахтеру", в интервью местным СМИ признался, что получил приглашение выступать за сборную Украины. Напомним, аргентинский форвард был отдан горняками в аренду до конца текущего сезона.

"Пока могу сказать одно: мне действительно предложили выступать за сборную Украины. Дальнейшего развития пока не было. Для начала надо получить украинское гражданство. Это сделать вполне реально. И тогда я смогу попасть в заявку сборной Украины на отборочный цикл Евро-2020. Это отличная перспектива для меня, ведь у Украины сейчас хорошая сборная", – приводит слова Бланко-Лещука авторитетное испанское издание AS.

До переезда в Украину форвард выступал за шведскую "Ассириску", марокканский "Видад", аргентинские "Депортиво Мерло" и "Арсенал" (Саранди). В составе последнего в 2012 году стал чемпионом Аргентины.

Отметим, что у Густаво есть украинские корни. Об этом он рассказывал в интервью: "Корни моей семьи выходят из Ровенской области. Это мамины родственники. Когда-нибудь обязательно с ними познакомлюсь. Мне с детства рассказывали об Украине. А я постоянно следил за карьерой Андрея Шевченко, когда он играл в Милане. С Украиной у меня существует какая-то невидимая связь. Ведь у меня были предложения из Колумбии, Испании, Бразилии. Моя семья посоветовала ехать только в Украину. И я ни разу не пожалел о своем выборе."

Тогда же он признавался, что готов играть за украинскую сборную, если ему не поступит предложения из Аргентины.