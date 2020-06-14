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Нападающий "Атлетико" после забитого мяча поднял над головой необычную футболку

14 июня, 19:22

Олег Люлька Олег Люлька

Форвард "матрасников" Диего Коста посвятил гол одноклубнице, у которой обнаружена опухоль головного мозга

Матч первого послекарантинного тура чемпионата Испании по футболу в Бильбао между местным клубом"Атлетик" и мадридским "Атлетико" (1:1) отметился трогательным моментом. Скандальный нападающий гостей Диего Коста, сравняв счет на 39-й минуте, подбежал к кромке поля и поднял над головой футболку "Атлетико" с именем "Вирджиния".

Таким образом Диего Коста посвятил свой гол 25-летней футболистке женской команды "Атлетико" Вирджинии Торресилье, поддержав ее в сложный момент жизни. 21 мая Вирджиния сообщила, что у нее диагностирована раковая опухоль головного мозга. Девушка успешно прошла операцию.

"У меня нет слов, ты великолепен! Спасибо от всего сердца!" – написала в ответ на жест Диего Косты футболистка "Атлетико" Вирджиния Торресилья на своей странице в Twitter

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Ранее мы сообщили, что форварду "Атлетико" Диего Косте грозит тюрьма за преступление шестилетней давности. 31-летний футболист обвиняется в неуплате налогов на сумму 1,37 миллиона евро от прибыли со своих от имиджевых прав.

Смотрите, как "Атлетико" Диего Косты выбивал из Лиги чемпионов "Ливерпуль"

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чемпионат Испании Атлетико Мадрид Диего Коста

Источник: Сегодня|Спорт

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