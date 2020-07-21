Нападающий "Динамо" Артем Милевский поборол коронавирус и отправился к мужикам

Также в строю и другой украинец - Александр Нойок

Украинский нападающий брестского "Динамо" Артем Милевский вылечился от коронавирусной инфекции и вернулся к тренировкам с командой. 25 июля его коллектив ждет поединок с "Ислочью" в чемпионате Беларуси. Ранее Милевский опубликовал фото своей самоизоляции и ответил на вопрос о коронавирусе.

"Мужики, привет! Снова вместе, снова рядом", — написал Милевский на своей странице в Instagram.

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Украинцы Артем Милевский и Александр Нойок (справа) побороли коронавирус / Фото: Instagram

Как мы сообщали ранее, Милевский, Хачериди и Нойок подхватили коронавирус в брестском "Динамо". Всего в составе чемпиона Беларуси было выявлено 16 зараженных, 11 из которых — футболисты. Инфицированными оказались защитники Евгений Хачериди, Максим Витус и Кирилл Печенин, полузащитник Сергей Кривец, нападающие Всеволод Садовский, Артём Милевский, Михаил Гордейчук и Денис Лаптев, а также вратарь Сергей Игнатович, а также хавбеки Роман Юзепчук и Александр Нойок. Последние трое находились на лечении в больнице.

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Отметим, что накануне позитивного тестирования Милевский, Витус и Кривец провели 3 июля полный матч чемпионата Беларуси со "Смолевичами" (3:3). Тест на коронавирус им был сделан только после игры.

Смотрите, как Милевский присутствовал на матче "Динамо" – "Заря"

Милевский на матче "Динамо" – "Заря" Видео: Instagram

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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