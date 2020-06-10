Нападающий "Реала" показал свою новую машину за 2,5 миллиона евро

Бывший одноклубник француза Бензема португалец Роналду таким авто обзавелся еще три года назад

Французский нападающий "Реала" Карим Бензема опубликовал фото своего нового автомобиля Bugatti Chiron, купленного им за 2,5 млн евро. Этот суперкар выпущен лимитированным тиражом в 500 единиц. Chiron способен разогнаться до 100 км/ч за 2,5 секунды, а максимальная скорость машины Бензема – 420 км/ч. Отметим, что накануне украинская дзюдоистка проехалась наперегонки со всадником.

Напомним, что Карим Бензема, годовая зарплата которого в "Реале" оценивается в 9 млн евро, является большим фанатом дорогих машин. Кроме Bugatti, в его автопарке также имеются Lamborghini Aventador, Mercedes SLR McLaren, Rolls Royce Cullinam и еще нескольких суперкаров.

Реклама

Впрочем, что интересно, такой же машиной Bugatti Chiron, которую Карим Бензема только что приобрел, его бывший одноклубник по "Реалу", а ныне форвард "Ювентуса" Криштиану Роналду обзавелся еще три года назад.

INSTAGRAM

Ранее мы писали, что другого звездного футболиста Ибрагимовича засекли за нарушением ПДД на роскошной машине за 1,6 млн евро. Знаменитый шведский нападающий "Милана" не имел права садиться за руль, так как просрочил лицензию на авто.

Смотрите, какими голами Бензема заработал себе на новую машину

Реклама

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама