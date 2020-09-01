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Нападающий сборной Испании заразился коронавирусом и не сыграет против Украины

1 сентября, 13:08

Александр Трикиша Александр Трикиша

В ближайшее время футболист сдаст еще один тест, по итогам которого решится его судьба в сборной

Нападающий "Вулверхемптона" Адама Траоре сдал положительный тест на коронавирус и не поможет сборной Испании в матчах Лиги наций против Украины и Германии, сообщает Marca. Траоре стал вторым игроком с положительным результатом на COVID-19, причем Микель Оярсабаль сдал положительный тест еще до прибытия в расположение сборной.

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Траоре теперь не сможет присоединиться к команде, чтобы соответствовать строгому протоколу безопасности УЕФА. Интересно, что дебютный вызов в команду Траоре получил в ноябре прошлого года, но тогда сыграть за сборную ему помешала травма. А сейчас он вынужден пропустить сбор из-за коронавируса.

Дальнейшие тестирование игроков сборной Испании состоится в ближайшие дни, как того требует протокол УЕФА. Во вторник у Траоре будет еще один тест, который в случае отрицательного результата будет означать, что он может поехать в расположение национальной команды.

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Ранее мы писали, что Испания придумала, на каком скромном стадионе примет сборную Украины в Лиге Наций. Поединок с фаворитами группы состоится в Мадриде 6 сентября.

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сборная Испании коронавирус Лига наций Адама Траоре

Источник: Сегодня|Спорт

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