Нападающий сборной Украины: "Сложно забить, когда в штрафной стоит 10 защитников"

Артем Беседин считает, что главное в матче с Эстонией - это сама победа

Артем Беседин / Фото: Dynamo.kiev.ua

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Вчера в Запорожье сборная Украины обыграла Эстонию в товарищеском матче. После встречи своими эмоциями поделился нападающий нашей команды Артем Беседин:

"Сегодня было два разных тайма. В первой половине поединка у нас было огромное количество моментов. Была возможность отличиться и у меня. Если бы забили вначале, все было бы по-другому. Когда я бил головой, вратарь выручил. Потом Ярмоленко простреливал, чуть-чуть не хватило замкнуть. Реализуй мы хотя бы один из этих моментов, и пошла бы другая игра, которую, думаю, мы закончили бы с совсем другим счетом".

Смотрите видеообзор матча

Лестно отозвался нападающий и о сопернике:

"Эстония – хорошая команда. Просто в первом тайме была одна игра. Но мы так и не "распечатали" ворота соперника, а после перерыва эстонцы плотно стали сзади, и нам было сложновато играть против такой насыщенной обороны. Трудно прорваться к воротам, когда соперник держит в своей штрафной десять человек. Очень трудно. Но самое главное, что мы победили".

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