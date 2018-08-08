Нападающий "Шахтера" продолжит карьеру в чемпионате Испании

Сегодня, 17:13

Аргентинец с украинскими корнями отдан в годичную аренду

Густаво Бланко Лещук. Фото ФК &quot;Малага&quot;
Густаво Бланко Лещук. Фото ФК "Малага"

Нападающий донецкого "Шахтера" Густаво Бланко Лещук продолжит карьеру в Испании. Как сообщает официальный сайт "Малаги", аргентинский форвард пополнил состав команды на правах аренды, которая будет рассчитана до завершения нынешнего сезона. Официальная презентация футболиста запланирована на ближайший четверг.

Напомним, что контракт 26-летнего нападающего с "Шахтером" действует еще два года. Бланко Лещук ни разу в этом сезоне не попал в заявку на матчи "Шахтера". В прошлом же сезоне на его счету 15 поединков и один забитый гол.

Сегодня под Киевом состоялась традиционная фотосессия первой команды "Шахтера", приуроченная к новому сезону. Мужское общество футболистов и тренеров дополнили стюардессы, а наставник "Шахтера" Паулу Фонсека примерил фуражку капитана воздушного судна.

Напомним, что в этом сезоне "Шахтер" выиграл чемпионат Украины и завоевал Кубок, а в Лиге чемпионов дошел до 1/8 финала.

До переезда в Украину форвард выступал за шведскую "Ассириску", марокканский "Видад", аргентинские "Депортиво Мерло" и "Арсенал" (Саранди). В составе последнего в 2012 году стал чемпионом Аргентины.

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футбол, чемпионат Испании, Шахтер Донецк, Малага, Густаво Бланко Лещук

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Источник:

FootBoom

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