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"Наполи" подписал финалиста Лиги чемпионов

2 сентября, 11:40

Льоренте вернулся в Италию

/ Фото: Instagram

Нападающий Фернандо Льоренте официально стал футболистом "Наполи". Об этом сообщается на официальном сайте итальянской команды. Ранее мы вели сумасшедший онлайн "Ювентус" – "Наполи" в трансляции на нашем сайте.

Сроки и детали сделки пока не разглашаются. Испанский футболист перешел в новый клуб в статусе свободного агента.

Ранее Фернандо выступал за "Басконию", "Бильбао Атлетик", "Ювентус", "Севилью", "Суонси Сити" и "Тоттенхэм". В он вместе со сборной 2012 году стал чемпионом Европы. Всего за свою карьеру Льоренте провел 614 матчей, в которых стал автором 196 голов.

"Наполи" по итогам двух туров занимает 12-е место в турнирной таблице чемпионата Италии, набрав три очка.

Как мы писали ранее, Роналду заставили нелепо танцевать посреди футбольного поля. Форвард "Ювентуса" снялся в рекламе малайзийской сети супермаркетов. Португалец забил со штрафного, после чего весь стадион достал смартфоны и открыл приложение. Сначала Кришти удивился, но затем обрадовался и станцевал танец.

Смотрите, как "Наполи" играл с "Шахтером" в ЛЧ-2017/2018

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Тоттенхэм Наполи Фернандо Льоренте

Источник: Сегодня|Спорт

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