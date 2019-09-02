"Наполи" подписал финалиста Лиги чемпионов

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Нападающий Фернандо Льоренте официально стал футболистом "Наполи". Об этом сообщается на официальном сайте итальянской команды. Ранее мы вели сумасшедший онлайн "Ювентус" – "Наполи" в трансляции на нашем сайте.

Сроки и детали сделки пока не разглашаются. Испанский футболист перешел в новый клуб в статусе свободного агента.

Ранее Фернандо выступал за "Басконию", "Бильбао Атлетик", "Ювентус", "Севилью", "Суонси Сити" и "Тоттенхэм". В он вместе со сборной 2012 году стал чемпионом Европы. Всего за свою карьеру Льоренте провел 614 матчей, в которых стал автором 196 голов.

"Наполи" по итогам двух туров занимает 12-е место в турнирной таблице чемпионата Италии, набрав три очка.

Как мы писали ранее, Роналду заставили нелепо танцевать посреди футбольного поля. Форвард "Ювентуса" снялся в рекламе малайзийской сети супермаркетов. Португалец забил со штрафного, после чего весь стадион достал смартфоны и открыл приложение. Сначала Кришти удивился, но затем обрадовался и станцевал танец.

Смотрите, как "Наполи" играл с "Шахтером" в ЛЧ-2017/2018

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