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"Наполи" поджимает конкурентов за еврокубки, обыграв "Торино"

1 марта, 08:29

Команда Гаттузо закрепилась на шестой позиции

"Наполи" одержал победу над "Торино" в матче 26-го тура чемпионата Италии. На 19-й минуте счет открыл Костас Манолас, преимущество команды Дженнаро Гаттузо увеличил Джованни Ди Лоренцо. В компенсированное время второго тайма туринский клуб сократил отставание в счете, но не смог избежать поражения.

Наполи – Торино – 2:1

Голы: 1:0 – 19 Манолас, 2:0 – 82 Ди Лоренцо, 2:1 – 90 Эдера.

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"Наполи" – Оспина, Ди Лоренцо, Манолас, Максимович, Хюсай, Фабиан Руис, Лоботка (Аллан, 80), Зелиньски, Политано (Элмаз, 84), Милик (Мертенс, 74), Инсинье.

"Торино" – Сиригу, Иццо, Нкулу, Бремер, де Сильвестри, Лукич, Ринкон (Верди, 83), Базелли (Мейте, 66), Ансальди, Дзадза (Эдера, 83), Белотти.

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Предупреждения: Ринкон (36), Дзадза (40), Ансальди (90), Аллан (90).

Неаполитанцы занимают шестое место в турнирной таблице чемпионата Италии, "Торино" потерпел шестое поражение кряду и находится на 15-й позиции.

Отметим, что 26-й тур чемпионата Италии был частично перенесен на май из-за эпидемии коронавируса. В этом туре "Ювентус" и "Интер" должны были играть между собой, но этот поединок отменили.

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