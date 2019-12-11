"Наполи" уволил Анчелотти после победы в ЛЧ. Его сменит бывший партнер Шевченко

Теперь руководить неаполитанцами будет Дженнаро Гаттузо, которому будут платить три миллиона евро в год

Карло Анчелотти

Несмотря на победу "Наполи" над "Генком" 4:0, которая вывела итальянскую команду в плей-офф Лиги чемпионов, руководство неаполитанского клуба объявило о прекращении сотрудничества с главным тренером команды Карло Анчелотти. При этом в заявлении "Наполи" сказано: "Дружеские отношения и взаимное уважение между клубом, президентом Аурелио Де Лаурентисом и Карло Анчелотти остаются неизменными".

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Карло Анчелотти возглавил "Наполи" летом 2018 года, подписав трехлетний контракт. Он провел на тренерском мостике неаполитанцев 73 матча (38 побед, 19 ничьих, 16 поражений, разница мячей 127–73). В прошлом сезоне сделал команду вице-чемпионом Серии A. Однако до вчерашней победы над "Генком" под руководством Анчелотти "Наполи" не мог выиграть аж 9 матчей (7 из них пришлось на Серию A).

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Обзор последней игры Анчелотти у руля "Наполи"

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Дженнаро Гаттузо / Фото: Reuters

Приемником Карло Анчелотти на посту главного тренера "Наполи" должен стать еще один бывший наставник "Милана" Дженнаро Гаттузо, с которым неаполитанский клуб согласовывает последние детали контракта. Ожидается, что бывший одноклубник Андрея Шевченко подпишет контракт на полгода с опцией продления на один сезон – в случае выхода в Лигу чемпионов. До конца текущего сезона Гаттузо заработает 1,5 млн евро, а в следующем – 3 млн.

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