"Наполи" возглавил трехкратный победитель Лиги чемпионов

Сегодня, 22:57

Карло Анчелотти подписал с клубом трехлетний контракт

Карло Анчелотти. Фото AFP
Карло Анчелотти. Фото AFP

Итальянец Карло Анчелотти назначен главным тренером футбольного клуба "Наполи", сообщается на официальном сайте неаполитанской команды. На своем посту 58-летний специалист сменил Маурицио Сарри. Контракт с Анчелотти рассчитан на три сезона.

"Я очень счастлив и горд стать тренером команды из такого уникального города и с такими невероятными болельщиками", – сказал Анчелотти, чьи слова приводятся в видеообращении, выложенном в официальном микроблоге "Наполи" в Twitter.

Анчелотти ранее возглавлял "Милан", туринский "Ювентус", лондонский "Челси", французский "ПСЖ", мадридский "Реал", а его последним местом работы была мюнхенская "Бавария", которая отправила специалиста в отставку в сентябре прошлого года.

Анчелотти в качестве тренера трижды выигрывал Лигу чемпионов. "Наполи" в прошедшем сезоне почти до последнего боролся с "Ювентусом" за победу в чемпионате Италии, однако в итоге стал вторым.

Сегодня стало известно, что Унаи Эмери подписал контракт с лондонским "Арсеналом". Испанский тренер, работавший ранее в "ПСЖ", заменил на посту Арсена Венгера.

Также нового главного тренера получила команда Андрея Ярмоленко дортмундская "Боруссия". С нового сезона "шмелями" будет руководить экс-наставник "Ниццы".
футбол, чемпионат Италии, Наполи, Карло Анчелотти

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Источник:

Р-спорт

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